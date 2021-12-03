Omicron擴散多國　世界衛生組織：至今無死亡通報

▲英國擴大實施口罩政策。（圖／路透社）



中央社

世界衛生組織（WHO）3日表示，他們持續收集COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異病毒株Omicron相關證據，至今尚未見過任何與這支病毒株有關的死亡案例通報。

法新社報導，世界各國正忙著防堵Omicron擴散，越來越多國家通報確診案例，但聯合國轄下的世衛尚未接獲任何死亡病例通報。

世衛發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）在日內瓦告訴記者：「我還未見過與Omicron有關的死亡病例通報。我們正在收集所有證據，隨著工作持續進行，我們會發現越來越多證據。」

林德梅耶表示：「若更多國家…持續篩檢民眾，並特別檢查是否感染Omicron變異株，我們將發現更多病例和資訊，以及可能的死亡案例，但希望不要有。」

世衛西太平洋區域主任葛西健3日則表示，要對抗Omicron變異株可能引發的染疫人數激增，旅行禁令或許可以爭取時間，但單靠這麼做並非解答。他呼籲各國擴大醫療量能，並對民眾施打疫苗。

葛西健在馬尼拉一場視訊記者會上說：「邊境管控能爭取時間，但每個國家和社群都必須為新病例數激增做好準備。」

▼Omicron全球確診數（累計至12/3中午12點30分）。（圖／ETtoday製）

