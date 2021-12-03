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日本再宣布鎖國新規定！　取消「已發放簽證」效力至年底

▲▼ 日本機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本宣布，暫時取消外國人簽證之效力。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

魔王變種Omicron入侵日本，當局不敢大意，接連祭出嚴格的邊境管制政策，包含停止發放新簽證等。3日再度公布新規定，自2日凌晨起正式暫時取消已發放的外國人簽證效力至年底，也就是說，即使外籍人士已經取得訪日簽證，年內仍然無法入境日本。

根據《共同社》報導，日本政府自11月30日起以全球各國為對象，禁止外國人的新規入境，然而仍然無法抵擋新變異株Omicron入侵，因此當局3日正式宣布，2日0時起原則上暫停所有已經向外國人發放的簽證效力。

儘管仍然開放人道理由的例外新規入境，但是預計判斷標準將會更加嚴格，除非極為特殊的情形，否則恐怕很難取得入境許可。外國人例外新規入境另外還包含日本人或永住者家屬、外交相關人士、疫苗研究者等對社會帶來高度公益性質的入境目的。

▲▼日本疫情,日本新冠肺炎疫情。（圖／路透）

▲日本已出現變異株Omicron感染案例。（圖／路透）

另一方面，日本國土交通省航空局1日要求各航空公司停止販售至12月底以前所有飛往日本的國際航班機位，已售出的機位則不在此限，然而消息一出後隨即引發原本預計年底返鄉的海外日人怨聲載道。

首相岸田文雄與政府單位2日連忙宣布政策急轉彎，強調已經通知航空公司，可視情況開放日本公民預訂機票。事後才被爆出，該新規定是國土交通省旗下的航空局所作出的決定，且在佈達各航空公司前，並未向上呈報。

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