聖誕吃雞可不可？肯德基聖誕限定推出烤炸雙雞　聯名人氣手搖推「紅寶歐蕾蛋撻」全網暴動

▲台灣肯德基今年12月7日起，一次推出三款聖誕大餐必吃餐點，要用厲害新品跟消費者一起歡度今年的聖誕節。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

叮叮噹～叮叮噹！每到年底，最期待的就是聖誕與跨年了，這時候就是要呼朋引伴開趴狂歡，或是與家人一起開心慶祝。歡聚時刻少不了美食助陣，日本聖誕節就是要吃肯德基，而台灣肯德基每年聖誕節也都會推出厲害新品，今年台灣肯德基又更豐盛了，12月7日一次推出三款聖誕大餐必吃餐點！聖誕不只是一次備妥炸烤雙雞，更特別的是，今年肯德基還和人氣手搖飲料店聯名，各自拿出品牌中超夯品項，合體打造吸睛又美味的澎湃饗宴，讓人天天都想「加1」，網友興奮大喊：「我還不吃爆！」

KFC、可不可紅茶雙強聯名 可不可紅寶歐蕾變身濃郁蛋撻

到底什麼新品這麼厲害，肯德基這次聯手超高人氣的手搖飲品牌 – 可不可熟成紅茶，隆重推出全新聯名限定商品「紅寶歐蕾蛋撻」，將肯德基招牌甜點蛋撻，結合可不可熟成紅茶的超人氣飲品紅寶歐蕾。在163層的香酥撻皮上，加上一球濃密香滑的雪白歐蕾奶凍，加上濃濃的紅寶石可可醬，一口咬下齒頰感受酥酥脆脆的撻皮，迎接而來是舌尖香滑的歐蕾奶凍，兩者在口中瞬間化開，可可醬緩緩蔓延味蕾，光是這個口感與滿滿的香氣，就讓人一口接一口，完全停不了口。

▲「紅寶歐蕾蛋撻」（右下）內餡包覆著茶香馥郁的可不可熟成紅茶餡，撻頂「雪白歐蕾奶凍」淋上嚴選紅寶石可可淋醬，從味覺到視覺，充分結合了雙品牌的產品特色。

KFC聖誕節炸雞新品 「奶油香蒜雪花脆雞」噴香酥脆

肯德基的新品炸雞總是創意十足，在這歡樂的聖誕節裡，超濃郁酥脆再出新意「奶油香蒜雪花脆雞」，要用酥脆雞口感搭配濃郁香氣制霸你的五感。一開盒就聞到濃郁的奶油蒜香香氣，讓人食指大動。將香濃奶油與大蒜完美調製成獨家香蒜醬，融合在酥脆多汁的炸雞上，再灑落酥脆的雪花脆片，如雪花片片帶來的應景聖誕氛圍，一口咬下，融合出雙重酥脆與濃郁的口感，將味蕾提升到新的層次，猶如置身聖誕城裡，享受療癒又幸福的聖誕時光。

▲奶油香蒜雪花脆雞的酥脆外皮搭配鹹香奶油蒜味，令人吮指回味。

烤雞新品應景聖誕節 「紐奧良烤全雞」Q彈多汁

老饕們最愛的紐奧良烤全雞這次一樣聖誕節限定推出，肯德基「紐奧良烤全雞」，嚴選最上等的鮮雞，以及紅椒粉、胡椒、洋蔥粉、蒜粉等數十種辛香料所調製而成道地的紐奧良風味醬料，用手工按摩、滾打醃漬入味，最後使用獨門蒸烤技術，不僅鎖住雞肉鮮甜的風味，一口咬下除了品嚐到香Q嫩的外皮Q嫩，香嫩多汁的雞肉更讓人大呼過癮。今年聖誕節，肯德基讓你吃到停不下來，雙手也沒閒著，跟著肯德基爺爺一起狂歡過聖誕吧！

▲美味可口的「紐奧良烤全雞」現烤鎖住雞肉的原汁原味，一口咬下就能感受到雞肉的香嫩多汁。

想要一個不一樣的聖誕節，就交給肯德基就對了！從主餐到甜點一應俱全，讓你每一口都是濃郁的聖誕節，澎湃饗宴在家動動手指線上預訂就可以吃到，三款聖誕限定餐點12/7 全台販售中。