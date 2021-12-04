　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

聖誕吃雞可不可？肯德基聖誕限定推出烤炸雙雞　聯名人氣手搖推「紅寶歐蕾蛋撻」全網暴動

▲▼肯德基,KFC,可不可紅茶,奶油香蒜雪花脆雞,紐奧良烤全雞,紅寶歐蕾蛋撻,聖誕節,跨年。（圖／品牌提供）

▲台灣肯德基今年12月7日起，一次推出三款聖誕大餐必吃餐點，要用厲害新品跟消費者一起歡度今年的聖誕節。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

叮叮噹～叮叮噹！每到年底，最期待的就是聖誕與跨年了，這時候就是要呼朋引伴開趴狂歡，或是與家人一起開心慶祝。歡聚時刻少不了美食助陣，日本聖誕節就是要吃肯德基，而台灣肯德基每年聖誕節也都會推出厲害新品，今年台灣肯德基又更豐盛了，12月7日一次推出三款聖誕大餐必吃餐點！聖誕不只是一次備妥炸烤雙雞，更特別的是，今年肯德基還和人氣手搖飲料店聯名，各自拿出品牌中超夯品項，合體打造吸睛又美味的澎湃饗宴，讓人天天都想「加1」，網友興奮大喊：「我還不吃爆！」

KFC、可不可紅茶雙強聯名　可不可紅寶歐蕾變身濃郁蛋撻

到底什麼新品這麼厲害，肯德基這次聯手超高人氣的手搖飲品牌 – 可不可熟成紅茶，隆重推出全新聯名限定商品「紅寶歐蕾蛋撻」，將肯德基招牌甜點蛋撻，結合可不可熟成紅茶的超人氣飲品紅寶歐蕾。在163層的香酥撻皮上，加上一球濃密香滑的雪白歐蕾奶凍，加上濃濃的紅寶石可可醬，一口咬下齒頰感受酥酥脆脆的撻皮，迎接而來是舌尖香滑的歐蕾奶凍，兩者在口中瞬間化開，可可醬緩緩蔓延味蕾，光是這個口感與滿滿的香氣，就讓人一口接一口，完全停不了口。

▲▼肯德基,KFC,可不可紅茶,奶油香蒜雪花脆雞,紐奧良烤全雞,紅寶歐蕾蛋撻,聖誕節,跨年。（圖／品牌提供）

▲「紅寶歐蕾蛋撻」（右下）內餡包覆著茶香馥郁的可不可熟成紅茶餡，撻頂「雪白歐蕾奶凍」淋上嚴選紅寶石可可淋醬，從味覺到視覺，充分結合了雙品牌的產品特色。

KFC聖誕節炸雞新品　「奶油香蒜雪花脆雞」噴香酥脆

肯德基的新品炸雞總是創意十足，在這歡樂的聖誕節裡，超濃郁酥脆再出新意「奶油香蒜雪花脆雞」，要用酥脆雞口感搭配濃郁香氣制霸你的五感。一開盒就聞到濃郁的奶油蒜香香氣，讓人食指大動。將香濃奶油與大蒜完美調製成獨家香蒜醬，融合在酥脆多汁的炸雞上，再灑落酥脆的雪花脆片，如雪花片片帶來的應景聖誕氛圍，一口咬下，融合出雙重酥脆與濃郁的口感，將味蕾提升到新的層次，猶如置身聖誕城裡，享受療癒又幸福的聖誕時光。

▲▼肯德基,KFC,可不可紅茶,奶油香蒜雪花脆雞,紐奧良烤全雞,紅寶歐蕾蛋撻,聖誕節,跨年。（圖／品牌提供）

▲奶油香蒜雪花脆雞的酥脆外皮搭配鹹香奶油蒜味，令人吮指回味。

烤雞新品應景聖誕節　「紐奧良烤全雞」Q彈多汁

老饕們最愛的紐奧良烤全雞這次一樣聖誕節限定推出，肯德基「紐奧良烤全雞」，嚴選最上等的鮮雞，以及紅椒粉、胡椒、洋蔥粉、蒜粉等數十種辛香料所調製而成道地的紐奧良風味醬料，用手工按摩、滾打醃漬入味，最後使用獨門蒸烤技術，不僅鎖住雞肉鮮甜的風味，一口咬下除了品嚐到香Q嫩的外皮Q嫩，香嫩多汁的雞肉更讓人大呼過癮。今年聖誕節，肯德基讓你吃到停不下來，雙手也沒閒著，跟著肯德基爺爺一起狂歡過聖誕吧！

▲▼肯德基,KFC,可不可紅茶,奶油香蒜雪花脆雞,紐奧良烤全雞,紅寶歐蕾蛋撻,聖誕節,跨年。（圖／品牌提供）

▲美味可口的「紐奧良烤全雞」現烤鎖住雞肉的原汁原味，一口咬下就能感受到雞肉的香嫩多汁。

想要一個不一樣的聖誕節，就交給肯德基就對了！從主餐到甜點一應俱全，讓你每一口都是濃郁的聖誕節，澎湃饗宴在家動動手指線上預訂就可以吃到，三款聖誕限定餐點12/7 全台販售中。

►減重必備「甩油煮飯神器」

ET快訊
殘忍封逃生口！北韓「27女兵」被活活燒死
婚宴開40桌「新郎不結帳落跑」！　飯店怒：一桌才3000元
高嘉瑜「自白書」照片曝！一張兩頁爆違法事證　疑林秉樞逼寫
全聯打疫苗「贈品曝光」！150門市下週開打
巨乳女一天狂啪919男！　最想念這味道
停車場見這幕心涼！網反替「保時捷車主」喊冤：寧願被罵

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肯德基X可不可熟成紅茶聯名！「紅寶歐蕾蛋撻」聖誕限定開賣

全聯打疫苗贈品曝光！約150間門市預計下週開打

冬天不再手腳冰冷！2021最新「黑科技」如同天然暖爐

聖誕吃雞可不可？肯德基聖誕限定推出烤炸雙雞　聯名人氣手搖推「紅寶歐蕾蛋撻」全網暴動

【廣編】選購育兒神器推車、汽座不踩雷　「英國Joie」網路市調人氣、市佔、口碑三冠王

冬天喝熱湯也要挑對成分！營養師建議長者多攝取蛋白質、外食族特別留意膳食纖維

網崩潰：染髮隔日枕頭套一片慘烈　求好物支援！新秘神推全聯「防掉色爆品」

美麗本人聖誕變裝揪路人逛華泰名品城！

太扯！他自爆中福袋頭獎沒領「賓士車飛了」　超商吐真相大逆轉

11位幸運兒出爐！東森幣抽iPhone13　投注人數、總額破紀錄

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

媽外出購物...5歲男童跑到鄰居家　遭「比特犬緊咬腹部」送醫搶救亡

《聲林之王3》哈拉組合搖滾開場　庾澄慶徐佳瑩改編《情非得已》加點蠕動XD

機車集體闖紅燈險遭直行車撞飛　駕駛左右甩躲開車陣煞停路中！

全聯打疫苗贈品曝光！約150間門市預計下週開打

冬天不再手腳冰冷！2021最新「黑科技」如同天然暖爐

聖誕吃雞可不可？肯德基聖誕限定推出烤炸雙雞　聯名人氣手搖推「紅寶歐蕾蛋撻」全網暴動

【廣編】選購育兒神器推車、汽座不踩雷　「英國Joie」網路市調人氣、市佔、口碑三冠王

冬天喝熱湯也要挑對成分！營養師建議長者多攝取蛋白質、外食族特別留意膳食纖維

網崩潰：染髮隔日枕頭套一片慘烈　求好物支援！新秘神推全聯「防掉色爆品」

美麗本人聖誕變裝揪路人逛華泰名品城！

太扯！他自爆中福袋頭獎沒領「賓士車飛了」　超商吐真相大逆轉

11位幸運兒出爐！東森幣抽iPhone13　投注人數、總額破紀錄

疫情宅閱讀！博客來揭書市6大熱銷關鍵字　「投資學」成年度閱讀大勢

轎車變換車道「插進大貨車底」拖行！驚悚影片曝光　女駕駛險斷頭

找侯友宜公投宣講？朱立倫預告「拭目以待」　侯：我用行動表示關心

軟Q夠勁又嚐得到自然香氣　盤點全台5家「咀嚼系」麵包店

丫頭玩遊戲「打巴掌來真的」全場傻眼！男前輩：妳有種…結局逆轉

老K突宣布離開薩泰爾！屠龍2月後「親口道歉」　網淚：頭接不回去了

高三妹打BNT疫苗罹患罕病！幻聽、精神錯亂　戴呼吸器躺加護病房

大都會教頭空缺看上「愛台教頭」休瓦特　洋砲瓊斯力挺

味全龍外籍打教來了　月底安排講解課程

最保暖「鯊魚頭外套」誕生！三潮牌重磅合作「迷彩羽絨衣」帥炸

揪段宜康切割文「四疑點」　徐巧芯：請「段老大」勇於出面釋疑

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

消費熱門新聞

要囤！超商限時1天「咖啡買6送6」

全聯打疫苗贈品曝光！150門市下週開打

他自爆中福袋頭獎沒領「賓士飛了」！超商回應

新秘神推全聯「防掉色爆品」

《料理2》冠軍「踢館」FRED？　攜美味法寶10分鐘吃好料

網友齊推「2款秋冬加熱必吃」超商第2件5折限時買爆

橘色風暴來襲！「美國熱銷洗衣精」現折130民眾瘋搶

營養師分享　明星狠甩39公斤方法

英國Joie網路市調三冠王　選購推車、汽座不踩雷

全聯首度合作名師推7款巧克力甜點

石二鍋鐵粉推爆！「在家隨食開鍋」暖心又飽胃

炸雞買1送1！6大速食店優惠一次看

摩斯聯名馬來貘推5款療癒小物、新品

新竹巨城周慶12／2開跑

更多熱門

相關新聞

上萬聖誕節刷卡優惠！台新佈署聖誕　攜3000家商店

上萬聖誕節刷卡優惠！台新佈署聖誕　攜3000家商店

企業陸續佈署聖誕節！台新金控今（3）日在台北市仁愛圓環旁的總部大樓舉行聖誕樹點燈，並攜全台共3,000多家商戶推出聖誕優惠，民眾用Richart Life APP即可輕掃QR Code拿取優惠，總價值超過萬元。

閃亮聖誕老人擺件

閃亮聖誕老人擺件

台南有全台唯一13米史努比聖誕樹

台南有全台唯一13米史努比聖誕樹

花蓮跨年訂民宿「兩晚開15萬」他嚇壞　內行解答

花蓮跨年訂民宿「兩晚開15萬」他嚇壞　內行解答

肯德基限定「海苔肉鬆炸雞」

肯德基限定「海苔肉鬆炸雞」

關鍵字：

肯德基KFC可不可紅茶奶油香蒜雪花脆雞紐奧良烤全雞紅寶歐蕾蛋撻聖誕節跨年

讀者迴響

熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

LINE超占空間　內行抖1招瘦身成功

狗住阿公家1個月　全身飄溫泉味

洪總傳出請辭　悍將人事大地震

朱茵曾接三級片！　多年後曝：被王晶騙去演

2022年整體運勢最好的3大星座

14天教召開放查詢！估1.5萬人受徵召

安以軒老公、吳佩慈男友「大陸違法GG了」！

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

莉婭深夜宣布改名！

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊襲胸」李李仁

3歲男童慘遭比特犬撕咬「傷勢曝光」！胸腔到肚臍全扯開

陳彥婷「餵狗畫面」遭私訊狂罵無知！

麥當勞隱藏服務曝光　內行：才坐下餐點就來了

神秘女助理曝光　稱林秉樞「林董」

更多

最夯影音

更多
吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季
劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面