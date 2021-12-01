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肯德基X可不可熟成紅茶聯名！「紅寶歐蕾蛋撻」聖誕限定開賣

▲▼肯德基蛋撻x可不可熟成紅茶聯名，「紅寶歐蕾蛋撻」期間限定上市。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基蛋撻x可不可熟成紅茶聯名推出「紅寶歐蕾蛋撻」期間限定上市。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

肯德基首度突破性聯名人氣手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」，共同打造期間限定「紅寶歐蕾蛋撻」，將人氣飲品可不可紅寶歐蕾變身為蛋撻，濃郁蛋撻內餡，包覆著茶香馥郁的可不可熟成紅茶餡，為消費者帶來充滿療癒感的聖誕節，12月7日至2022年2月28日期間限定上市。

▲▼肯德基蛋撻x可不可熟成紅茶聯名，「紅寶歐蕾蛋撻」期間限定上市。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基蛋撻x可不可熟成紅茶聯名推出「紅寶歐蕾蛋撻」，期間限定上市。（圖／記者林育綾攝）

肯德基被網友戲稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」，除了經典口味，也經常推出創新口味，此次首度與可不可熟成紅茶聯名，推出「紅寶歐蕾蛋撻」，以濃郁茶香的甜蜜滋味，結合撻頂雪白歐蕾奶凍，打造多層次視覺與味蕾雙重體驗。

肯德基x可不可熟成紅茶的「紅寶歐蕾蛋撻」，將可不可熟成紅茶的熟成紅茶拌入內餡，蛋撻表層放上一球圓潤可愛的「雪白歐蕾奶凍」，最後淋上莓粉色緞帶般的紅寶石可可淋醬，整個紅寶歐蕾蛋撻就像一顆夢幻的聖誕裝飾球。

▲▼肯德基蛋撻x可不可熟成紅茶聯名，「紅寶歐蕾蛋撻」期間限定上市。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基蛋撻x可不可熟成紅茶聯名，「紅寶歐蕾蛋撻」期間限定上市。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基蛋撻x可不可熟成紅茶聯名，「紅寶歐蕾蛋撻」期間限定上市。（圖／記者林育綾攝）

一口咬下，先是163層酥脆撻皮帶給你熟悉的滋味，接著感受到可不可熟成紅茶餡的濃郁茶香四溢，與香濃的經典葡式蛋奶餡完美結合，緊接著每一口都與雪白歐蕾奶凍、紅寶可可淋醬產生不同層次的口感。多層次的外型更是與可不可飲品「紅寶歐蕾」的夢幻漸層相互呼應，將手搖飲優雅變身為蛋撻，更為聖誕節增添了繽紛應景的氛圍，每一口都讓人感受到節慶的甜蜜幸福感。

肯德基蛋撻x可不可熟成紅茶「紅寶歐蕾蛋撻」期間限定上市，也推出聯名專屬的期間限定禮盒，將於12月7日至2022年2月28日在全台門市限時販售。

▲Mister Donut聖誕節限定甜甜圈登場。（圖／Mister Donut提供）

另外，人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」祭出「聖誕限定甜甜圈」，將超可愛麋鹿、雪人全都變身成罪惡甜甜圈，就連花圈也驚喜變身，即日起開賣，且至12月5日還享買6送3超殺優惠。

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