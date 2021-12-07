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公司要求1人捐550元幫老闆買禮物　他怒：那肥貓收入是我5倍

▲職員,工作,社畜,公司,員工 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲對於公司要員工一人捐550元買老闆禮物，男子感到非常生氣。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者黃靜芸／綜合報導

時序已進入12月，許多人都期待過聖誕節，但卻有網友與別人相反。美國一名化名為MisterCallegari的網友在社群平台上抱怨，公司的人資部門要他們每個員工各捐20美元（約台幣555元），幫主管購買聖誕禮物，這讓他憤憤不平表示，「這筆錢是要幫我小孩買禮物的，而不是給那些月收至少比我多5倍的頂級肥貓。」

這名網友近日於reddit論壇中發文，文中提及他公司人資部門在年底要求員工提供20元美金給主管，讓他於文中抱怨，「這筆錢是要幫我小孩買禮物的，而不是給那些月收至少比我多5倍的頂級肥貓們，自己買該死的禮物吧」。

貼文一出，由於內容過於荒謬，許多網友甚至不敢相信這是真的，MisterCallegari為了證明，還補上人資傳送給他的信件截圖，透露自己不討厭在那間公司工作，但討厭聖誕節期間公司對員工和家人的這種態度。

許多網友給予他建議，「告訴人資在它們給你加薪20%後，你會很樂意捐這20美元」、「告訴他們你沒有20美元可以給，因為他們付給你的錢不夠」、「告訴他們可以從你的聖誕獎金中扣除20美元，只要低於獎金的1%」、「告訴人資從公司給你的100份禮物中扣除20份」、「畫一張20美元的鈔票給他們」。

也有網友紛紛提出自己的想法，「這應該要反過來，應該要求頂部的肥貓給員工20美元的聖誕禮物」、「開甚麼玩笑」、「這很常見，尤其是在中小企業中，員工總是很傻」、「這是我在這裡見過最糟糕的事情」、「除非主管真的給了你們一份體面的薪水及工作，並試圖尊重你們，否則為甚麼要給他們錢」。

特別的是，有網友建議他可以將20元美金捐贈出去，並拿著收據給主管，「可以的話，給慈善機構20美元，然後在將捐款收據放入籃子中，或告訴他們請他們自己捐。」

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