林昶佐罷免案成立　國民黨表態：會和民意站在一起「罷免不適格民代」

▲林昶佐說明罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

中選會3日舉行委員會議，審查通過鄭大平先生領銜提出的無黨籍立委林昶佐罷免案，並宣布罷免案成立，規劃2022年1月9日投票。國民黨也表態，將和民意站在一起，協助公民團體發聲，罷免掉不適格的民代。

對於中選會宣告臺北市第5選舉區立委罷免林昶佐案成立，國民黨表示，尊重在地所有民意，也看到中正、萬華在地民眾已對於不適格的民意代表發出怒吼。接下來，國民黨會和民意站在一起，協助公民團體發聲，罷免掉不適格的民代，還給地方一個乾淨的政治空間。

中選會表示，3日舉行委員會議，審查通過鄭大平先生領銜提出林昶佐罷免案，於當日宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案定於2022年1月9日（星期日）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會說，第10屆立法委員（台北市第5選舉區）選舉人總數24萬4748人，法定連署人人數應為2萬4475人以上。該罷免案提出的連署人人數3萬8286人，經查對後符合規定人數2萬7362人，不符合規定人數1萬924人，已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。

中選會也指，今日委員會議除決議該罷免案投票日期、投票起、止時間外，也討論通過該罷免案工作進行程序表，重要工作日程如下：

（一）2021年12月3日 罷免案成立之宣告

（二）2021年12月13日前 被罷免人提出答辯書

（三）2021年12月16日 發布罷免公告

（四）2021年12月20日 投票人名冊編造完成

（五）2021年12月30日至111年1月8日 辦理公辦電視罷免說明會

（六）2022年1月5日前 公告罷免投票人人數

（七）2022年1月9日 投票、開票

（八）2022年1月14日前 審定罷免投票結果

（九）2022年1月14日 公告罷免投票結果