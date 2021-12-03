　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林昶佐罷免案成立　國民黨表態：會和民意站在一起「罷免不適格民代」

▲▼林昶佐說明罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林昶佐說明罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

中選會3日舉行委員會議，審查通過鄭大平先生領銜提出的無黨籍立委林昶佐罷免案，並宣布罷免案成立，規劃2022年1月9日投票。國民黨也表態，將和民意站在一起，協助公民團體發聲，罷免掉不適格的民代。

對於中選會宣告臺北市第5選舉區立委罷免林昶佐案成立，國民黨表示，尊重在地所有民意，也看到中正、萬華在地民眾已對於不適格的民意代表發出怒吼。接下來，國民黨會和民意站在一起，協助公民團體發聲，罷免掉不適格的民代，還給地方一個乾淨的政治空間。

中選會表示，3日舉行委員會議，審查通過鄭大平先生領銜提出林昶佐罷免案，於當日宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案定於2022年1月9日（星期日）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會說，第10屆立法委員（台北市第5選舉區）選舉人總數24萬4748人，法定連署人人數應為2萬4475人以上。該罷免案提出的連署人人數3萬8286人，經查對後符合規定人數2萬7362人，不符合規定人數1萬924人，已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。

中選會也指，今日委員會議除決議該罷免案投票日期、投票起、止時間外，也討論通過該罷免案工作進行程序表，重要工作日程如下：
（一）2021年12月3日 罷免案成立之宣告
（二）2021年12月13日前 被罷免人提出答辯書
（三）2021年12月16日 發布罷免公告
（四）2021年12月20日 投票人名冊編造完成
（五）2021年12月30日至111年1月8日 辦理公辦電視罷免說明會
（六）2022年1月5日前 公告罷免投票人人數
（七）2022年1月9日 投票、開票
（八）2022年1月14日前 審定罷免投票結果
（九）2022年1月14日 公告罷免投票結果

►半夜想吃泡麵必備這台！

ET快訊
栽培8子女讀到博士！教授「被丟安養院」　慘況曝光全鼻酸
快訊／比特犬咬死3歲童「飼主遭函送」　不排除人道毀滅
林秉樞請託施壓媒體「別刊名」　段宜康秀LINE紀錄：他一再欺
徐若瑄14歲清純婚紗照曝光！　「從黃子佼節目出道」奪美少女冠
美麗本人聖誕變裝　揪路人逛「華泰名品城」！
快訊／重磅消息！兄弟宣布簽下洋投泰迪　與德保拉組左右先發
《全明星3》測試跑第一　大咖男星自己嚇到
「貘花豆」光速長大！遊客到動物園找不到牠　現在變這樣
驚悚現場曝光！洗衣婦突遭整面牆「重壓活埋」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林秉樞請託施壓媒體「不要刊名」　段宜康秀LINE紀錄：他一再欺騙我

林昶佐罷免案成立　國民黨表態：會和民意站在一起「罷免不適格民代」

兵役制度改徵兵制強化國防戰力？　蘇貞昌：目前沒有規劃

林昶佐罷免案成立！黃捷轟國民黨「麻煩製造者」：竟然搞到要投票

「罷昶」1／9投票　林昶佐盼選民摒除意識形態：我值得大家支持

罷昶、中二補選同一天　林昶佐：盼林靜儀當選我也守住中正萬華

罷昶、中二補選都在1月9日　中選會解釋「考量三個因素」

快訊／罷昶案1月9日投票　林昶佐正面迎戰：有信心守住中正萬華

宣明智、詹宏志否認施壓媒體　馬文鈺：做過還否認是人格的問題

LIVE／「罷昶」二階通過！中選會公告1／9投票　林昶佐對外說明

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

薔薔評白靈「金馬戰袍最大敗筆」：穿太多了！　身材好就要露「不然辛苦努力是為了什麼」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

丁寧心疼高嘉瑜⋯曝兒時家暴經歷　惹怒老公見他反應「確定是我要的人」

網紅產品遭疑盜淘寶圖「多LOGO貴2倍」　官方深夜發聲！還原始末

林秉樞無業卻包飯店全靠爸買單　桃花超旺2官司靠「女友們」脫身

林秉樞請託施壓媒體「不要刊名」　段宜康秀LINE紀錄：他一再欺騙我

林昶佐罷免案成立　國民黨表態：會和民意站在一起「罷免不適格民代」

兵役制度改徵兵制強化國防戰力？　蘇貞昌：目前沒有規劃

林昶佐罷免案成立！黃捷轟國民黨「麻煩製造者」：竟然搞到要投票

「罷昶」1／9投票　林昶佐盼選民摒除意識形態：我值得大家支持

罷昶、中二補選同一天　林昶佐：盼林靜儀當選我也守住中正萬華

罷昶、中二補選都在1月9日　中選會解釋「考量三個因素」

快訊／罷昶案1月9日投票　林昶佐正面迎戰：有信心守住中正萬華

宣明智、詹宏志否認施壓媒體　馬文鈺：做過還否認是人格的問題

LIVE／「罷昶」二階通過！中選會公告1／9投票　林昶佐對外說明

比特犬咬死3歲童！「制止攻擊」記住這3招　熊爸：動作要小

田中將大不回大聯盟了　新球季續留日職樂天

快訊／比特犬咬死3歲童「飼主遭函送」　不排除人道毀滅

梅姑親哥提告《梅艷芳》片商索賠！　網挖他「爭遺產黑歷史」氣炸

甜茶「裸身亂髮」入鏡！《法蘭西特派週報》破千名市民震撼場面曝

安心亞跟象迷時間空下來！兄弟12日台中封王遊行　回洲際辦球迷感謝祭

林秉樞請託施壓媒體「不要刊名」　段宜康秀LINE紀錄：他一再欺騙我

栽培8子女讀到博士！大學教授晚年「被丟安養院」　慘況曝光全鼻酸

直擊／新北耶誕城「3D光雕秀」點燈開城！31天展期不間斷

泰迪改披黃金聖衣先恭喜兄弟奪冠　明年與兄弟衛冕冠軍金盃

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

洗白林秉樞　他曝「背後大老」內幕

陳揮文酸心機重道歉　高嘉瑜暖心回覆被讚爆

高嘉瑜憂林秉樞動員網軍！節目斗內現證據

馬文鈺爆林秉樞找金融鉅子、政界施壓報導

高嘉瑜被打還去林母告別式　馬文鈺批林秉樞：有點像邪教

快訊／顏寬恒動工了！豪華招待所違建開拆

快訊／中選會：罷昶二階連署通過　1月9日舉行投票

洗白林秉樞「扯出綠內鬥」　最常被黑名單曝光

沒品維尼遭爆是議員助理！陳亭妃妹認了

林秉樞為何這麼快被抓起來？　他曝主因

馬文鈺驚曝林秉樞「同時追求其他立委」　還向高嘉瑜炫耀

蔣萬安狠打臉民進黨　不孕症補助預算11月早審完

王浩宇「政治上超不諒解高嘉瑜」　但酸她就刪好友

否認曾被追求　林宜瑾曝林秉樞靠「這幾招」恭維裝熟

更多熱門

相關新聞

「罷昶」成立　黃捷轟藍：麻煩製造者

「罷昶」成立　黃捷轟藍：麻煩製造者

中選會3日舉行委員會議，審查通過鄭大平先生領銜提出的無黨籍立委林昶佐罷免案，並宣布罷免案成立，規劃2022年1月9日投票。對此，高雄市無黨籍立委黃捷在臉書批評，「竟然搞到要投票，國民黨鬧夠了沒！」

盼選民摒除意識形態　林昶佐：我值得大家支持

盼選民摒除意識形態　林昶佐：我值得大家支持

罷昶、中二補選同一天　林昶佐：盼林靜儀當選我也守住中正萬華

罷昶、中二補選同一天　林昶佐：盼林靜儀當選我也守住中正萬華

罷昶、中二補選都在1月9日　中選會回應了

罷昶、中二補選都在1月9日　中選會回應了

快訊／罷昶案1月9日投票　林昶佐正面迎戰：有信心守住中正萬華

快訊／罷昶案1月9日投票　林昶佐正面迎戰：有信心守住中正萬華

關鍵字：

國民黨林昶佐

讀者迴響

熱門新聞

3歲男童跑鄰居家遭「比特犬緊咬腹部」！送醫搶救亡

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

快看證件！3大飯店「身分證優惠」

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

「欸你這週要幹嘛」不是第一次爆抄襲！老粉失望

百萬炫富網紅惡整Uber！「直接送進勞改營」

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

即／／三重羊肉爐店氣爆　已延燒3店面

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

警二度搜林秉樞房「驚見高嘉瑜自白書」！

警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在房內

3歲男童慘遭比特犬撕咬「傷勢曝光」！胸腔到肚臍全扯開

即／民宅灌漿崩塌！女慘遭活埋

更多

最夯影音

更多
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！
警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

薔薔評白靈「金馬戰袍最大敗筆」：穿太多了！　身材好就要露「不然辛苦努力是為了什麼」

薔薔評白靈「金馬戰袍最大敗筆」：穿太多了！　身材好就要露「不然辛苦努力是為了什麼」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面