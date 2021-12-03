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林秉樞涉「24次家暴」黑歷史查不到！　裁判書系統隱蔽關鍵字

▲▼ 高嘉瑜、林秉樞。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

▲林秉樞過去涉及24次家暴的黑歷史，在「裁判書系統」查不到。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝） 

記者林彥臣／綜合報導

涉嫌家暴立委高嘉瑜的林秉樞，其實在過去就有涉及「24起家暴案」的黑歷史，然而，這起事件在司法院「裁判書系統」被判定為「不公開」，讓高嘉瑜無從得知相關前科，直到2日才於網站上公開，案號為「臺灣新北地方法院110年度審簡字第319號刑事判決」，也因此讓人質疑是否有黑箱作業。

據了解，案件涉及兒少、性侵害、家暴、營業秘密等事件，司法院裁判書系統會照關鍵字隱匿個資，或者全文不公開，不過，該系統的程式設計，有時會出現誤判情況，以至於林秉樞的前科「得以隱匿」，判決內容遭系統判定為不公開。

▲▼林秉樞過去的判決紀錄，在12月2日之後，在裁判書系統上才查詢得到。（圖／翻攝自司法院裁判書系統）

▲林秉樞過去的判決紀錄，在12月2日之後，在裁判書系統上才查詢得到。（圖／翻攝自司法院裁判書系統）

司法院發言指出，家庭暴力防治法50條之1的規定，判決必須要一定程度的遮蔽，為了避免用人工的方式去校正可能會有遺漏，所以先用關鍵字把（判決）擋下來，也就是為了保護被害人，系統會自動隱蔽，並非針對特定案件。

裁判書系統中的24起家暴案，包括去年2月毆打母親、去年8月毆打前女友等等，林秉樞在今年8月到新北地院出庭時認罪，並和前女友達成和解，獲得原諒，林並請求法官看在他母親正在安寧病房，希望在母親有生之年盡力陪伴，法院最後判他拘役40天，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。如果林秉樞家暴高嘉瑜的犯行被判有罪確定，他的緩刑也將被撤銷。

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