林秉樞被逮「網軍照樣運作」！何志偉嗆關PTT　鄉民女神一句話神回

▲PTT鄉民女神qn（黃瓊慧）回應何志偉「PTT應該關起來」的說法。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧）

記者閔文昱／綜合報導

高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案延燒，PTT帳號「CrazyWinnie（沒品維尼）」企圖幫男方洗白，遭外界起底疑為李柏璋，也讓事件後續扯出網軍風波。民進黨立委何志偉就怒批，林秉樞即使被收押，仍有多名網路協助者在運作、行動，「根本是蟑螂」，更稱「PTT應該關掉了」。對此，PTT鄉民女神qn（黃瓊慧）也發文回應了。

何志偉今（3日）表示，林秉樞就是典型的智慧型家暴者，即使戴著手銬，還是有一個組織系統幫他運作，讓他能一邊道歉、一邊威嚇，「就跟蟑螂一樣，把頭砍掉身體還會動，噁心至極。」他也認為，PTT除了出現網軍帶風向，裡頭更充斥髒話、對女性或男性性器官的描述，不然就是不實的東西，應該將PTT應該關掉「真的該關了」。

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者李毓康攝）

對此，qn也在臉書發文表示，對於何志偉認為「PTT應該關起來」的說法感到無法認同，「要知道鄉民混了這麼久也不是笨蛋，沒那麼容易被牽著鼻子走。」但即使如此，她也強調「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利」。

qn坦言，她偶爾也會在PTT上被罵、被議論、被黑，但她也曾在上面紅過，對鄉民有一份不一樣的情感；雖然當年的PTT跟現在的PTT不一樣了，立場不同的確會有各種交戰及口水，但網路的言論自由必需捍衛，民主的社會應該要能接納更多元不一樣的聲音，這才是民進黨的價值，希望不要連這種民主的價值都拋棄了。而她也在留言區高喊「PTT不能亡！」

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