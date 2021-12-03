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德國對未接種者祭出「全國封鎖」　最快明年2月強制施打疫苗

▲▼ 德國疫情／德國宣布對未接種疫苗者實施封鎖。（圖／路透）

▲ 德國宣布對未接種疫苗者實施封鎖。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲疫情入冬爆發之際，新變種病毒Omicron來勢洶洶。德國政府2日宣布，對尚未接種疫苗者實施全國封鎖。總理梅克爾（Angela Merkel）及繼任者蕭茲（Olaf Scholz）也對強制接種疫苗的措施表示支持，一旦國會通過，最快將於明年2月生效。

根據CNN，即將卸任的梅克爾和繼任者蕭茲2日與地方政府討論如何遏止病毒傳播，會後宣布對所有未接種疫苗者實施全國封鎖。未接種者只能與家人以外的二人集會，且被禁止進入除超市、藥局等必要需求以外的所有店家。餐廳、電影院及娛樂場所等多數店家僅開放已接種疫苗及剛染疫痊癒者進出，感染率較高的地區酒吧及夜店暫停營業，政府也將限制大型賽事人數。

德國第4波疫情創下新高峰，過去24小時內又有388人喪命。且歐盟衛生官員警告，新變種病毒Omicron未來可能佔歐洲整體病例的一半以上。梅克爾坦言，醫院已經不堪負荷，病患不得不轉送不同地區接受治療，「第4波疫情必須被打破，但這項目標尚未實現。」

梅克爾進一步指出，「在這種情況下，我認為採取強制接種疫苗的措施是適當的」，預計8日接任總理的蕭茲也對此表示支持。若議會通過強制接種令，最快將於明年2月上路。

德國持續推廣疫苗接種，1日單日接種人數達到100萬人，但全國接種率僅68.7%，在西歐國家中相對較低。

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