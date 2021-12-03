記者黃翊婷／綜合報導

台南著名團購美食「瑞香手工包子」扛不住原物料上漲，宣布調漲售價，不僅肉包從20元漲到25元，一口氣調整25％，甜包、饅頭類也漲了2到5元不等。而除了瑞香手工包子之外，克林台包、萬川號包子也紛紛調漲3到5元。

▲瑞香手工包子是知名的團購夯品。（圖／翻攝自Facebook／瑞香手工包子）

瑞香手工包子臉書粉絲專頁在11月8日發布公告，表明因應長期以來原物料價格不斷上漲，自11月9日起店內各項產品價格進行調整，但11月7日前已登記的訂單仍按調整前的價格計算，請已經下單的消費者不用擔心，價格調整詳細如下：

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肉包25元

筍肉包25元

干貝肉包40元

素食包25元

養生包20元

起士包25元

白饅頭12元

黑糖饅頭12元

蔓越莓饅頭25元

芝麻包20元

芋頭包20元

紅豆包20元

蓮子包20元

綠豆包20元

因應長期以來原物料價格不斷上漲 瑞香包子自11月9日起 將對店內的各項產品價格進行調整 調整後價格如下： 肉包25元 筍肉包25元 干貝肉包40元 素食包25元 養生包20元 起士包25元 白饅頭12元 黑糖饅頭12元 蔓越莓饅頭25元 芝麻包20元 芋頭包20元 紅豆包20元 蓮子包20元 綠豆包20元 以上、供大家參考 11月7日前下單且已登記的訂單 會維持調整前的價格請不用擔心 後頭再持續補充..... 由瑞香手工包子發佈於 2021年11月8日 星期一

若以基本款的肉包來看，在這一波調整中，從原先一顆20元調漲至25元，相當於一口氣調整了25％。不過，老饕們看見店家漲價，大多選擇力挺，並紛紛留言鼓勵，「老闆，這價格還是佛心耶」、「還是很便宜」、「該漲就漲，辛苦了」、「價格真的太便宜，又好吃」。

根據《聯合新聞網》報導，老闆張瑞香坦言，店裡販售的包子原本就比一般店家賣的便宜，過去6年來都是仰賴大量進貨原料壓低成本，如今麵粉飆漲，一包22公斤的麵粉從450元漲到550元，農曆年後還要漲到600元，其他像是堅果、奶油之類的原料也要漲價，實在撐不下去才會選擇跟著調整。

而除了瑞香手工包子宣布漲價之外，在台南市同樣深受民眾喜愛的克林台包也宣布自12月1日起調漲部分品項價格，基本款肉包都是35元起跳，甜包則都是28元。

▼克林台包也宣布調漲。（圖／翻攝自Facebook／林台包）