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張博智／上刺刀！　「勤訓精練」刺槍術才能殺敵保命！

▲▼前陸軍步訓部體育組上校組長張博智，表演刺槍術，犀利的動作展現上刺刀的軍魂。（圖／張博智攝）

文／張博智／前陸軍步訓部體育組上校組長

總有人好奇國軍刺槍術源自何處？看看日本槍道不衰，有人歸諸源於日本。

其實，國軍刺槍術教則開宗明義：我國刺槍術係擷取日式踏步之特長、美式托擊之優點，並融合固有槍法刺防編組而成。

國軍刺槍術的確與日本脫不了干係，但說「源起」則有商榷之餘地。

刺槍術是近戰戰技，國軍建軍之初，與日本頗多糾葛，將領留學日本或日人應聘教習，刺槍術與其多所牽扯自不在話下，但不能說成日式刺槍是國軍刺槍的源頭。

▲▼前陸軍步訓部體育組上校組長張博智，表演刺槍術，犀利的動作展現上刺刀的軍魂。（圖／張博智攝）

國軍刺槍術的根源，個人淺見，應是傳統槍術。

軍隊教陣，以簡單實用為要，新編刺槍術更是著眼於此，以刺擊砍兩端攻擊為主，而在刺、踏步、教習型態上頗受日式影響，或許這也是源頭誤認的主因。

我國有槍術的優良傳統，槍術更是軍武教戰的課目，新編刺槍術教則引日式為師，雖然可取，卻也自損。

爾後，隨著彼興我衰的消長，加上軍隊教練長年止於團體刺而不尚對刺，常陷於形式的窠臼，漸失戰技之本質，甚且遭人詬病無用，兩相對照，更有自慚形穢之感，而自甘人之牛後。

無可諱言，國軍刺槍術確有日式之移植，卻不宜稱其為我刺槍術之源頭。

論及美式劈刺托擊為我所效用，其實也有可議之處，兼槍帶棍，兩端攻擊，長短兼施，本為槍法所有，與其說取法乎美式，不如說是汲取槍法之本然。

▲▼前陸軍步訓部體育組上校組長張博智，表演刺槍術，犀利的動作展現上刺刀的軍魂。（圖／張博智攝）

究竟，固有槍法自戰陣考驗蛻變，豐富多元、洗鍊實戰，應足以提供現代刺槍術研、編、用所需之養分，然揆諸編成之教材並不能顯示槍法之精妙，反有「雜陳」與「簡約」之狀態，又在教育訓練、測驗競賽施行多年之後，更不見具體檢討策進之興革作為與成效，反而有「每況愈下」之傾向。

其之所以，原因有幾：

一、軍隊訓練欠務本務實，未曾確立與堅信刺槍戰技之主要與重要性，見異思遷、喜新厭舊，甚至倒果為因，以錯教、亂練、少訓而形成的結果歸因其為落伍無用。

二、缺乏勤學勤練、積極進取、專精專業敬業的師資與傳承。

教槍不練槍，師父學藝不精，入門引進錯的路徑，積非成是、積弊成習，訓練成效不彰之外，更坐實刺槍無用的批判。

▲▼前陸軍步訓部體育組上校組長張博智，表演刺槍術，犀利的動作展現上刺刀的軍魂。（圖／張博智攝）

三、訓測賽的施行策略與目標主從錯置，未能以對刺為核心，綱舉目張提綱挈領，一舉多練——練力、練技、練膽、練心、練指揮，從而提升體能、精進技能、鍛鍊心能、磨礪智能、開發潛能，卻長年止步於團體刺、基本刺的形式與範疇之中，無法充分發揮吸引參與、激勵學習、增長訓效、強化戰志、厚植戰力基礎的附加價值與達成所望目標。

追溯刺槍術源頭，就我而言，並不重要，甚至不必要，與其探究源頭，不如檢討現況策勵將來。

不論刺槍術源自何處、成分為何，都無足輕重，重要的是怎麼教、如何學、練得方式。

說得天花亂墜卻怠於教、疏於學、一天打魚多日曬網，即使是素有優良傳統的武藝戰技也終必沉淪，刺槍戰技的興衰、起伏、進退的關鍵不在說甚麼，而在做甚麼。

武藝要奉行，孜孜不倦。

戰技更須力行，勤訓精練，刺槍術既是「殺敵保命技」尤其不能例外。

日日的槍、一輩子的槍，古有明訓，力行為上，精練為要，持恆為本！

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