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冬天喝熱湯也要挑對成分！營養師建議長者多攝取蛋白質、外食族特別留意膳食纖維

▲▼桂冠營養研究室專訪營養師。（圖／記者黃克翔攝）

﻿▲營養師呂孟凡針對各族群提供飲食建議。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

冷冷的天氣總想喝點熱湯暖暖身，加上氣溫低更容易肚子餓，隨時想來碗熱湯，加熱即食的湯品是最方便的選擇，但營養師呂孟凡表示：「喝湯還是要注意是濃湯或是清湯，濃湯熱量密度高，清湯則要看油不油，而一般外食的湯品鈉含量也偏高。」呂孟凡提醒，成人每日建議攝取的鈉含量為2400毫克以內，且如患有痛風的人也應盡量避免喝湯，以免攝取過多普林。

▲▼桂冠營養研究室專訪營養師。（圖／記者黃克翔攝）

▲桂冠營養研究室與國立陽明交通大學產學合作開發出多款「健力湯」。

桂冠營養研究室與國立陽明交通大學產學合作開發出「健力湯」，只要加熱就可以馬上享用，共有15款可選，桂冠表示湯品皆嚴選新鮮食材，並由主廚精心調配，真材實料吃得到蔬菜與原塊肉，更經營養師計算配方，無添加防腐劑、香料、味精，且只要一包就能補充一餐所需蛋白質、滿足一天1/3膳食纖維，加熱就能喝的即時包裝，更是外食族超方便的選擇。桂冠營養研究室強調，桂冠不僅推出健力湯，在今年也補齊產品線，從湯品、醬品、主食、精萃等一系列所組成的「美味．健力餐」，讓消費者能自由搭配營養又美味的一餐。

▲▼桂冠營養研究室專訪營養師-業配 。（圖／記者黃克翔攝）

▲呂孟凡表示一般市面上即食湯品中較少見添加多種營養素。

呂孟凡也針對各族群提供飲食建議，外食族三餐老是在外，「較難攝取到足量的蔬菜，因此要多補充膳食纖維」；而青少年正在成長發育，「應攝取比成人更多的鈣含量，也要攝取足夠的蛋白質幫助發育」；素食者則較容易出現缺乏微生素B12和缺鐵的情形，呂孟凡強調，由於維生素B12無法從植物性食物攝取，因此建議全素食族群應額外補充維生素B12；長輩則可能因為牙口不好，較不喜歡吃肉、也怕油膩，常見蛋白質和油脂攝取不足，且長輩運動量普遍較低，容易讓肌肉流失；健身族群相對來說較注重飲食與營養捨取，但她也提醒，健身族群較有可能因為注重蛋白質攝取而忽略掉其他營養素，「像是蔬菜攝取不足等狀況」。

▲▼桂冠營養研究室專訪營養師。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼桂冠美味健力湯葷素可食，是顧好全家人飲食的好幫手。

▲▼桂冠營養研究室專訪營養師。（圖／記者黃克翔攝）

營養師呂孟凡說明，一般直觀來說確實會認為流質食物比固體好吸收， 因為不需咀嚼，也不用經過腸胃磨碎的過程，但她也指出，像是雞湯等，蛋白質含量其實還是在肉裡，30～35克的肉，就含有7克蛋白質，因此如果可以的話，她也建議非素食者直接吃肉攝取完整的蛋白質，而素食者可藉由黃豆、黑豆、毛豆及其他豆製品攝取。「桂冠健力湯裡面的料都滿多的，也真的有大塊的肉。」呂孟凡表示。

▲▼桂冠營養研究室,美味健力湯,呂孟凡營養師。（圖／桂冠提供）

▲▼看到健力湯的內容物，讓呂孟凡直呼：「肉真的很大塊。」（圖／桂冠提供）

▲▼桂冠營養研究室,美味健力湯,呂孟凡營養師。（圖／桂冠提供）

桂冠美味健力湯有葷食及素食可食的口味，還有椰香奇亞籽芋泥露跟紅棗蓮子銀耳湯等兩款甜湯，每種口味都寫出各營養素含量，特殊的營養成分更另外標示，像是素食湯品添加了大豆胜肽、腐竹鮮菇雞湯添加了大豆異黃酮、黃金蟲草花雞湯則含有荔枝綠茶多酚⋯⋯等，呂孟凡指出：「一般即食湯品比較少見會添加這些營養素，而且鈉含量來說在即食湯品裡面相對較低。」她也針對每包湯品都含有足量膳食纖維和20克以上蛋白質感到相當驚訝，「根據研究指出，運動後分別攝取5、10、20克蛋白質，為20克效果最好，但超過20克後，則與20克差異不大。」

▲▼桂冠營養研究室,美味健力湯,呂孟凡營養師。（圖／桂冠提供）

▲▼桂冠健力餐限時優惠，滿滿一桌超豐盛，顧好家人飲食就趁現在。（圖／桂冠提供）

▲▼桂冠營養研究室,美味健力湯,呂孟凡營養師。（圖／桂冠提供）

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關鍵字：

桂冠營養研究室美味健力湯呂孟凡營養師

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