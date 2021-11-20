冬天網購「3類好食品」補充能量！蛋捲換個原料變健康、高湯煮粥超養生

▲網購3大類健康食品，幫我們補充能量。（圖／上醫養生堂官網、得意的一天官網）

文／女子學

炎熱的夏天在不知不覺中溜走，早晨起床的冰冷空氣和潮濕的環境，教人著實想念溫暖的陽光。陰沈的季節裡，最令人困擾的莫過於嗜睡、精神不濟，即便養成規律作息按時就寢，依然抵不過酷寒帶來的睡魔，久而久之身心皆處於疲憊狀態，影響生活與工作。

冬季沒精神、常感冒，跟飲食習慣有很大的關係！現代人講求方便快速，但想養成好體質又非一時半刻即可解決，透過這 3 類網購精選健康食品，陪伴我們在生活的每一刻補充能量，吃對東西就能舒心度過冬天！

主食類

上醫養生堂／火鍋湯底

▲上醫養生堂火鍋湯底。（圖／上醫養生堂官網）

致力於漢方天然食品研發的上醫養生堂，因應著時節轉變，推出系列藥膳燉包，溫暖消費者的胃和心。口味共有 6 種：黃耆當歸、肉骨茶、十全大補、加味四物、首屋靈芝、四神湯，揮別大眾對中藥苦澀、難以入口的刻板印象，不僅口感溫潤、充滿層次，香氣撲鼻的湯底加入喜歡的食材，就是健康養生的一餐。

得意的一天／高湯粥

▲得意的一天高湯粥。（圖／得意的一天官網）

成為大廚就是這麼簡單！得意的一天高湯粥，主攻小家庭、自煮族、外食族等，只要微波、隔水加熱，或者自行快煮放入雞蛋和喜歡的蔬菜，幾分鐘內就能享用到高湯熬煮的甜美粥品，共有什錦豬肉、雞肉玉米、蕃茄牛肉 3 種口味可挑選。

小點類

上醫養生堂／漢方正益茶

▲上醫養生堂漢方正益茶。（圖／上醫養生堂官網）

天氣寒冷時，總想喝個熱熱的飲品暖和身體，雖然咖啡、茶品誘人，但因含有一定程度的咖啡因，對許多人來說必須斟酌攝取。上醫這款「漢方正益茶」以有「神仙葉」美稱的桑葉為基底，並加入桔梗、菊花、薄荷、藿香等芬芳藥材，不僅溫潤暢喉，還能時時補充能量，元氣滿滿！

桂冠營養研究室／美味健力湯

▲桂冠營養研究室美味健力湯。（圖／桂冠營養研究室官網）

隨著台灣即將邁入超高齡化社會，冷凍界龍頭「桂冠實業」，自 2018 年與國立陽明大學合作，跨入健康食品研發的新領域，創立桂冠營養研究室。首推的美味健力湯，多種口味豐富消費者選擇，無論是早上胃口不佳時蘸麵包吃，或者下午當做點心都很適合。

甜點類

上醫養生堂／山藥茯苓糕養生蛋捲

▲上醫養生堂山藥茯苓糕養生蛋捲。（圖／上醫養生堂官網）

圓滾滾的蛋捲，是十分受歡迎的家庭必備甜點，但市面上商品多半高糖、高熱量，恐有健康疑慮，上醫看到這項痛點，推出山藥茯苓糕養生蛋捲。傳說慈禧太后最喜歡的甜點「山藥茯苓糕」，有著淡雅、順口的香氣，當搖身一變成為蛋捲，酥脆的味蕾饗宴，再次征服消費者的心。

原味食代／減糖貝果

▲原味食代減糖貝果。（圖／原味食代官網）

肥胖是扼殺健康的罪魁禍首，想打造好體質、遠離威脅，就該從飲食著手。成立已超過 5 年的原味食代，將所有日常常見的飲食「健康化」，秉持著少糖、低熱量、低鈉的原則並保留美味，讓健康觀念深植人心；熱銷的減醣貝果用料扎實、口感豐厚，作為早午餐和甜點都十分療癒。

吃對東西很重要！將每天需要的卡路里，用在對的食物上，不僅能維持好體態，在冬季容易抵抗力低下之時，還能強健體魄、增加活力，保有一整天的精神飽滿，氣色也能越來越好～輕鬆選對網購美食，健康就是這麼容易！

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