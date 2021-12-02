莫德納研發「Omicron追加劑」！　最快明年3月申請授權

▲莫德納最快2022年3月會向美國申請加強劑的授權。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國製藥大廠莫德納總裁霍奇（Stephen Hoge）表示，該公司已經開始測試專門針對Omicron變異株的疫苗加強劑，最早明年3月就可以向美國申請授權。他強調，接種專門設計來對抗Omicron的疫苗加強劑，才是解決變種病毒導致疫苗功效下降的最快方法。

根據《路透社》報導，莫德納總裁霍奇1日透露，該公司已經開始研發專門針對Omicron的疫苗加強劑。不僅如此，莫德納同時在研究另一款多價疫苗，可以對抗包含Omicron在內的4種新冠病毒變異株，不過霍奇強調，該疫苗還需要幾個月的時間。

▲霍奇直言，Omicron變異株恐大幅降低疫苗有效性。（圖／路透社）



霍奇相信，專門針對Omicron變種病毒的疫苗新加強劑，才是解決病毒持續變種導致疫苗有效性下降的最快方法。他也提到，根據美國食品與藥物管理局（FDA）的指導，該研發還需要進行中期臨床試驗，至少需要3至4個月，也就是說，莫德納正在研發的疫苗加強劑預計2022年3月才能向美國申請授權。

儘管目前還沒有研究證實，現有疫苗能夠有多大的有效性抵擋Omicron，但霍奇推測，Omicron可能會使疫苗有效性明顯下降。莫德納正在測試，完整接種疫苗的人，和分別接種50微克、100微克加強劑的人，是否能對Omicron變異株產生保護力。

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