客人訂越南菜「為香菜爆氣」怨氣炸出　外送員尷尬曝1真相…網笑翻

▲客人訂河粉備註一大堆，結果老闆根本看嘸。（示意圖／取自Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

外送員接到一張單備註落落長，內容讓她一秒噴笑！一名女外送員昨天接到一張越南料理訂單，客人點了海鮮河粉與法國麵包，備註那一欄打了一長串需求，請老闆不要加香菜，還順便抱怨了老闆每次都沒認真看備註，「再讓我看到香菜在我的麵包裡，我就拿枸杞去你家問你是否要補眼睛」，結果老闆是越南人根本看不懂中文。

外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，「接到這單，看到備註整個笑出聲！」客人點了2碗海鮮河粉、1份法國麵包，備註不要九層塔、不要香菜、不要辣，不過對方已經不是第一次訂這家越南菜，過去消費經驗都很不愉快，因為老闆總是沒依照備註出餐，客人忍不住開罵「再讓我看到香菜在我的麵包裡，我就拿枸杞去你家問你是否要補眼睛，要不是因為真的沒有什麼東西可以吃，我也不會想要點你家的東西。」

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▲客人怒氣破表。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）



客人字句間充滿怒氣，可看出對香菜的怨恨，原PO卻忍不住笑出來，因為這家店的老闆就是越南人，根本看不懂中文，所以客人備註這麼多也沒用，「這位客人真可愛，吃的那麼不開心幹嘛一直點這家店啦。」

網友看完也笑回，「不要得罪廚師啊」、「口嫌體正直的傲嬌鯛民」、「枸杞比香菜貴耶」、「如果老闆看得懂，怕是沒有香菜但是會多了其他什麼啊」、「越南人真的看不懂呀，那天我去越南人店取餐，問我備註寫什麼。」