鄧佳華「鏡頭前擠笑」爆磚頭威脅？本尊認了：是連千毅的朋友

記者曾筠淇／綜合報導

網紅鄧佳華日前才宣布要以「變態太郎」為藝名進軍AV界，怎料20日就傳出離職消息，讓連千毅氣得喊告求償2000萬元。鄧佳華透露自己離開連千毅的原因是不喜歡直播上的角色設定，想不到近日就有網友挖出鄧佳華疑遭磚頭威脅拍片的影片；不過，鄧佳華對此則回應兩人是透過連千毅認識的朋友。

從影片中可見，拍片的男子劈頭就問，「佳華～他們一直說我拍影片在欺負你，我有沒有欺負你？」鄧佳華則回應「沒有！」接著男子又問，「我是不是對你很好？我是不是最疼你了？」鄧佳華雖然都給予肯定的答案，但有網友就認為，鄧佳華的眼神左右飄移，且聲音微微顫抖，疑似遭脅迫。

值得一提的是，該名拍片男子最後將鏡頭轉向地面，原來，他右手拿著磚塊。該則影片是11月21日上傳至抖音的，目前已有13.1萬次觀看次數，而當時鄧佳華也已傳出離職的消息。

仔細瀏覽該名男子的抖音帳號，還有另一則影片，從畫面可見，他要求鄧佳華秀一段「陳總夜總會」。雖然鄧佳華賣力跳舞，該男也在片中用台語喊「水喔！」不過影片上卻寫著，「我真的真的真的會揍臉！」

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針對這兩則影片，鄧佳華回應自己手上並沒有這些影片，那都是朋友拍攝的，「拍好玩的」。至於兩人為何會熟識？鄧佳華表示，因為對方是「連的朋友」，不過「走自己的路之後，就沒有聯繫了」，現在雙方沒有交集。

此外，鄧佳華也順道透露，他前天申請良民證，今天已經順利到手，等到審核通過，他就會正式加入Uber Eats的團隊。至於先前曾說要跑熊貓，鄧佳華則表示，「那個要排班制不好」，現在只打算跑Uber Eats，這樣他才能「很有彈性拍拍影片。」

▼鄧佳華已經拿到良民證。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）