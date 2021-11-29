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鄧佳華外送3小時62單「月薪超越司法官」！律師一算傻了：唬爛NO1

▲▼ 。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

▲鄧佳華改行當外送員。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

網搜小組／閔文昱報導

網紅鄧佳華轉換跑道，改行擔任Uber Eats外送員，但因為沒有機車駕照的關係，只能騎乘YouBike揹著外送包工作，不料他28日晚間在社群網站曬出一張跑Uber Eats外送的接單截圖，聲稱自己在不到3個小時的時間內跑了62個單，引發網友熱議。對此，律師林智群就以鄧佳華所說的情況估算他一個月薪水，發現竟和司法官差不多，狂酸根本「唬爛NO1」。

鄧佳華28日晚間在臉書貼出Uber Eats外送的接單截圖，只見他一共跑了62張單，他還補充這62張單「不到3小時就完成了」，驕傲高喊「這就是我現在的實力，我現在的格局，uber eat（Uber Eats）達人是我。」讓不少網友紛紛吐槽是在說謊，甚至還有當過外送員的網友直言，「不可能，我們之前跑過，騎機車一天下來頂多跑30單就要偷笑了。」

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▲鄧佳華騎YouBike外送「3小時跑62單」　同業爆料不可能…說謊被轟爆（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

▲鄧佳華曬出外送的接單截圖，聲稱自己3小時內跑了62張單。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

對此，林智群也在臉書以鄧佳華的說法實際計算，如果一單40元，一天工作10小時，一天收入8267元，周休二日，一個月工作22天，月收入就高達18萬元，令他不禁狂酸，3個小時62單這根本就是外送界奇才，「這個收入屌打一堆受雇律師呢！司法官到頂也差不多這樣子而已。」文末還Hashtag「#我以為我是唬爛NO1」、「#我錯了天外有天人外有人」。

據了解，鄧佳華日前不顧2000萬違約金，堅持向老闆連千毅請辭，27日又在長達23分鐘的直播中自己播放的鋼琴配樂，並不斷喊著「宜軒，宜軒，宜軒，宜軒，宜軒，宜軒」，結果又突然抽起一張張衛生紙擦拭雙眼，哽咽喊著「宜軒，我真的非常愛妳」、「再見了，宜軒，我該忘記妳了」。種種行徑讓網友看傻眼。

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