林秉樞存私密照「白豆腐頭變黑色」　高嘉瑜目擊當下震驚：至少4女

▲高嘉瑜委任律師代為聲明記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚毆，震驚社會，檢警查扣林男iPhone手機、平板、1隻錄音筆、1個隨身硬碟以及1顆兼具充電功能的黑色「豆腐頭隨身碟」，但高嘉瑜委任律師李永裕2日開記者會表示，林男恐已把證物調包，並指高嘉瑜看到豆腐頭當下「很震驚」，裡面至少有4個女生的影片。

李永裕今天下午說明，根據媒體報導，林男遭查扣的「豆腐頭隨身碟」是黑色的，但高嘉瑜當時看到的豆腐頭隨身碟是白色的，且裡面至少有4個女生的影片，但遭查扣的豆腐頭完全沒有這個檔案，可見這證據可能已經被湮滅，或者被移往他處；並指高嘉瑜看到豆腐頭的當下很震驚，但因為是瞬間看到，沒有仔細看。

對於林男否認散播影片，李永裕說，檢察官申請的罪名是意圖散布而持有猥褻影像，目前為止還在蒐集林嫌散布證據，並稱高嘉瑜在出來面對這件事情前，有對後續效應通盤考量，所以有天人交戰狀況，相信檢察官已經很努力，但還是拜託地檢署能夠盡快查扣相關證物。

林秉樞移送地檢署，檢方複訊後以7項罪名，包括意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密，和妨害電腦使用等罪，向法院聲請羈押禁見，新北地院凌晨裁准羈押禁見。