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年薪300萬男巧遇「全聯小確幸」笑了！　內行曝折扣秘辛

▲▼全聯福利中心賣場，全聯賣場，全聯。（示意圖／記者林育綾攝）

▲一名男網友下班逛全聯遇隱藏優惠。（示意圖／記者林育綾攝）

實習記者徐敬璇／綜合報導

吃土族在領薪前幾天總是特別拮据，於是都會把握商家的各種優惠！一名網友就表示，下班後逛全聯時看到特價20元的麵包，讓他高興得直呼「小確幸」，引發網友熱議。就有內行人指出，全聯的優惠會以時段區分，通常在早上與晚上會推出六折與八折的優惠，但每間店的時間可能不同，建議可問店員較快；另超商也有六五折或七折的優惠，堪稱是吃土族的救星。

一名年薪300萬的網友在PTT上以「全聯麵包20元是台灣人的小確幸嗎?」為題發文，表示辛苦工作一整天，下班回家時到附近的全聯閒逛，意外發現原本售價30元的麵包，竟然直接下殺至20元，眼看自己碰上好康，讓他有感而發地說，「在這個物價大漲的時代，竟然還能吃到20元的麵包，應該就是台灣人所謂的小確幸吧！」

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貼文引發網友熱議，「全聯麵包其實還蠻好吃的」、「很晚才會有20元的價錢出現，通常都是先降到25元」、「一個15的夜市麵包，乾扁扁的」、「不難吃，加熱一下就能變美味」。不過也有網友反嗆，「薪水有300萬 吵三小？」

據了解，全聯常用打折優惠活動來推銷即期商品，並依照有效期限長短來評估降價的折數。曾有內行網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，全聯的生鮮肉品的折扣分為「8折」與「6折」兩種，當商品鄰近有效期限時，會被貼上8折的標籤，而在到期日當天的下午4點左右，店員會再另外貼上6折的貼紙降價，如果不確定特價的時間點，也可以直接詢問店員。

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