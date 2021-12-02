瘋「嫖屍」招財轉運　24小時內還會抽搐！3大行規曝光

▲東南亞流傳嫖屍文化，藉由與屍體啪啪啪來改運。 （圖／電影鬼三驚畫面）

圖、文／CTWANT

每個地方都有自己的習俗，但你能想像為了招財、轉運，與「屍體啪啪啪」改運嗎？在東南亞，就流傳「嫖屍」文化，認為只要和屍體發生性行為，就能夠旺運招財，甚至形成專業的產業鏈。

HBO 亞洲原創恐怖選集影集《亞洲怪談2：死亡私商》，劇情描述平時靠著經營護身符店維生的 45 歲單親父親，因為支付女兒高額的醫藥費，而逐漸入不敷出，但其實他真正的工作卻是專門交易屍體的「死亡經紀人」。

▲東南亞流傳嫖屍文化，藉由與屍體啪啪啪來改運。（圖／達志／美聯社）

在泰國，不同階層的人，無論其社經地位，信仰都是根深蒂固的信念，也讓相關產業蓬勃發展，早在2014年，香港的怪談電影《屍骸之路》，全片到東南亞實地拍攝，其中，最驚悚的就是「嫖屍」這種特別文化，當地人深信只要和遺體發生關係，就能藉此轉運招財，但要進行這種儀式也是有嚴格規定，並非隨便就能交易。

▲泰國、寮國流傳嫖屍文化。（圖／翻攝自YouTube-Siren Q頻道）

據馬來西亞《中國報》報導，嫖屍盛行於泰國、寮國等地，是一種可以幫助活著的人招財的嚴肅儀式，還有專門的組織協助安排交易，而這儀式也有3大嚴格行規，遺體要求一保有肌膚的彈性，24小時內過世的才符合資格，而外表也需有一定水準，且不能有損傷，另外若是因跳樓、車禍等等原因身亡的遺體，都不能用來進行儀式。

▲送來的女屍必須講求「新鮮度」和「完整度」。 （圖／電影鬼三驚畫面）

整個改運過程，從接收屍體、修復護裡屍體、篩選屍體和提供房間到事後服務，全部都有專業的地下機構負責，像是上一層在對屍體進行護理工作的同時，下一層的負責人就會事先聯繫熟客，讓這些經驗老到的客戶搶先挑選「對象」，並提早做好事前準備，及時趕到機構準備好的場所，等候「交易完成」。

因為屍體容易腐臭，因此「新鮮度」就相當注重，特別是這些死亡時間不超過一天的女屍，手腳神經都還保有知覺，有時候甚至會因為客戶「動作過於激烈」，出現抽搐、眨眼睛、指頭轉動等行為，像是有親身經歷過的嫖客就證實，在啪啪啪的過程中，屍體有時還會有眨眼、抽搐等行為。

至於這些屍體的來源？據悉，大多是來自貧窮家庭，因為沒錢安葬女兒，才會轉而兜售屍體。這套「嫖屍產業結構鍊」，目的就是為了招財改運的方法，不過也有不少人懷疑事件的真實性，但這樣的做法確實也令人相當目瞪口呆。

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