沒品維尼回應了！　幫林秉樞洗白被轟：我和台南朋友被他騙慘了

▲「CrazyWinnie沒品維尼」因林秉樞（圖）提供「高嘉瑜自白書」，讓他誤信林的說法，才會幫忙發文帶風向。（圖／翻攝自Rapheal Lin臉書）

圖、文／鏡週刊

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，被打到不成人形，經本刊獨家披露後，一個PTT帳號「CrazyWinnie沒品維尼」連續發文，企圖幫林秉樞洗白。本刊透過管道，聯繫上「CrazyWinnie沒品維尼」本人，他也被其他媒體指稱就是民進黨籍某台北市議員助理、「台獨機關槍」李柏樟，沒品維尼透露，因一名台南某重量級人物親自請託，加上林秉樞傳來高嘉瑜親筆自白書，才會幫忙發文帶風向，「後來才知道這個男的這麼離譜，我和好朋友都被騙慘了。」

昨晚（1日）林秉樞在被新北檢移送到法院途中，2度向媒體強調部分性愛影片由高嘉瑜掌鏡，遭記者質疑目的時，大聲反斥：「我沒有要帶風向！」但如今卻慘遭打臉，本刊透過管道聯繫上PTT帳號「CrazyWinnie沒品維尼」使用者本人，他承認是受人所託幫林秉樞發文帶風向。

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「CrazyWinnie沒品維尼」（下稱沒品維尼）接受本刊採訪時表示，事發之前完全不認識林秉樞，案件經《鏡週刊》報導出來後，他一名十分親近的好朋友因知道他熟悉PTT操作，因此親自請託，說林秉樞本性不壞，事情另有隱情，由於好友是台南當地非常知名、政商關係良好的重量級人士，又有多年交情，因此他答應幫忙林秉樞，並和林聯繫。

本刊30日凌晨獨家披露高嘉瑜遭家暴後，沒品維尼就在PTT就連續發文，反控高嘉瑜的前男友綽號小馬的馬文鈺大鬧林秉樞母親喪禮，高嘉瑜還幫林秉樞報警，強調高嘉瑜和林秉樞間還是有感情，但小馬這個前男友卻一直鬧事，字字句句都企圖幫林秉樞洗白。

沒品維尼告訴本刊，林秉樞向他辯稱，當時高嘉瑜前男友不斷糾纏，一直鬧事，他想要保護高嘉瑜，還提供「高嘉瑜自白書」，文字內容是高嘉瑜以第一人稱方式，指控前男友小馬（馬文鈺）長期詐領助理費，文末還有高嘉瑜親筆簽名，他比對上頭的筆跡，確實和網路上高嘉瑜簽名相似度極高，才讓他誤信林的說法，決定幫他發文。

但後續又有更多證據出來，包括高嘉瑜被打得遍體鱗傷的照片、還有高嘉瑜本人現身說法的說詞，沒品維尼大罵：「我現在才知道那個自白信是高嘉瑜是在被脅迫逼著寫下來的，我跟我好朋友都被這個林秉樞騙了！」

沒品維尼說，他事後打聽得知，林秉樞時常以認識名人為名義，到處和政商人物攀關係，像是遇到對方家人生病，都會親自到醫院探望、送水果、送花，表達關心，他也藉此拓展人脈，獲得許多資源，「很多政黨人士、商界大老都被騙很慘，根本黃琪翻版！」他同時也說已透過中間人向高嘉瑜解釋整個來龍去脈，強調並非要惡意攻擊她，本刊記者追問，是否有向高嘉瑜致歉，他坦言：「沒有，我也是被騙的啊。」

由於有媒體報導指出，「CrazyWinnie沒品維尼」就是綽號「台獨機關槍」、現任台北市某民進黨籍議員助理李柏璋，對此，本刊也向沒品維尼查證，他表示：「這部分我不便回應」。

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