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香港再增1例Omicron境外輸入　患者來自奈及利亞

▲香港機場。（圖／CFP）

▲香港機場。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

全球疫情持續蔓延，香港今（1）日再新增1例Omicron輸入個案，為一名來自奈及利亞的抵港人士，CT值為30至36，病毒量低。截至目前，香港已有4例Omicron境外輸入個案。

▲▼香港疫情,港版方艙醫院。（圖／路透社）

▲香港本土疫情清零。（圖／路透社）

據《東網》報導，衞生防護中心公布稱，一名38歲男子11月24日從卡塔爾經航班QR818抵港等候轉機，因簽證相關問題於機場限制區逗留，於11月27日於香港國際機場禁區內進行離境前檢測，結果確診；他未有接種新冠疫苗，沒有病症，入院後於11月27日進行的檢測對抗體呈陽性，入院後進行的3次檢測CT值為30至36，即病毒量低。

根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，該男子帶有變異病毒株Omicron。進一步流行病學調查顯示，病人於11月15日從巴布亞新幾內亞前往奈及利亞，其後從卡塔爾到港。香港至今共錄得4例涉及Omicron的個案，2例與南非相關，另外2例與奈及利亞相關。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君11月29日曾指出，Omicron疫情並未進入社區，全屬境外移入病例，且皆在檢疫期間發現。

另外，香港大學醫學院團隊11月30日傳來好消息，宣佈成功從臨床標本中分離出Omicron變種病毒，是亞洲首個成功分離和培養變種株的研究團隊。

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