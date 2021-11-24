遠東在陸被重罰　陸委會：研議適時採取必要反制

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

遠東集團的紡織、水泥事業在大陸被重罰，國台辦強調，絕不允許支持「台獨」的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。對此，陸委會表示，中共製造寒蟬效應，干擾台商企業經營及台灣民主體制運作，將研議適時採取必要反制與防範措施。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



陸委會指出，過去30年來，台商對中國大陸經濟發展及社會就業作出重要貢獻，對於中共以政治為由，恫嚇威脅台商，近期更加大操作「台獨金主」清單，片面認定並採取懲戒措施，製造寒蟬效應，干擾台商企業經營及台灣民主體制運作，政府予以嚴厲譴責。

陸委會提到，國台辦所稱「歡迎台胞台企到大陸投資發展」，意在吸引台灣資金、技術、人才為其所用，助其發展，但整體投資環境因各項強化監管措施、共同富裕政策、國進民退發展，以及政治干擾，使台商在陸投資經營風險日增，政府提醒台商認清事實，投資布局宜作長遠規劃。

陸委會強調，台灣是民主法治社會，更非對岸管轄，我方不接受專制威權的恫嚇威脅，若對岸不顧兩岸關係、意圖破壞我民主自由、製造對立不安，政府將依中共對台惡意舉措等事態發展，研議適時採取必要反制與防範措施，以確保國家安全與民眾權益。