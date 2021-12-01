▲遏止歪風！台中市電子遊戲家數282→185家創新低。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

為確保電子遊戲場消費環境、改善治安環境，台中市長盧秀燕上任後要求市府嚴格執行電子遊戲場管理政策，落實「降低新設家數」、「查獲賭博即命令停業」雙軌管理，自縣市合併之後，電子遊戲場業家數已由282家降低至185家，降幅高達34.4%。

市府表示，遏止不法電子遊戲場業者，利用電玩機台暗中從事賭博行為，嚴重影響社會善良風俗，並衍生許多社會治安問題，台中市長盧秀燕上任後，針對電子遊戲場業審查均採嚴格標準，由都發局、消防局共同會勘符合規定後，始核發電子遊戲場業營業級別證，統計108至110年期間，每年僅核發2家，累計核發6家，為合併後歷任市長最低。

另針對警方查獲涉犯賭博之業者，市府也立即依電子遊場業管理條例第31條規定命令停業，倘查獲賭博並有罪判決確定，市府立即廢止該電子遊戲場業級別證，108年以來，已廢止4家電子遊戲場業者，涉賭命令停業計2家、自行歇業計6家。

市府重申，有關媒體報導的梧棲兩家電子遊戲場，均於91年設立在案，並非市長盧秀燕任內核發，至於後續市府聯合稽查小組將持續執行聯合稽查，以淨化中市消費、維護消費安全。