台中再爆街頭毆人！惡煞囂張強闖工地　警「慢動作」人全跑光

▲台中再傳街頭互毆，三角錐、工地帽成攻擊武器。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

瑪莎拉蒂惡少案後台中市警方大動作執行除暴安民專案，但似乎沒有遏止街頭暴力行為發生。台中市忠明二街29日傳出工地有民眾被圍毆，連三角錐、工地帽都成攻擊武器。

台中市第二分局表示，警方獲報後趕到現場後並未發現有暴力行為，但警方巡查時有發現5人行蹤可疑，也進行盤查，另外警方也找到被打民眾，但對方表明不願提告，警方也通知動手打人者到案說明，朝違反刑法聚眾鬥毆偵辦，至於衝突發生原因，還要進一步調查。