海運電女副總「公司餐廳指揮炒股」撈千萬　炒手落跑11年下場曝

記者黃宥寧／台北報導

股票上櫃公司海韻電副總經理魏金花，2005年與友人蘇建邦約在公司餐廳，密謀炒自家股票，不到半年賺進千萬。魏金花2011年被依違反證券交易法判1年8月，緩刑4年。蘇當時卻潛逃遭通緝11年，去年入境當場遭逮，士林地檢署接手再偵辦將他起訴。士林法院審結，依違反證券交易法判蘇1年8月徒刑，緩刑4年，向公庫繳交100萬元。

2005年3月間，蘇建邦與魏金花大膽約在海韻公司樓下餐廳，討論如何炒股自家股票，並由蘇建邦負責資金調度、股票交割，從2005年3月31日到同年8月16日，意圖抬高或壓低股票，讓股票盤中總成交量100%。

2人以平均33.4元的股價合計買進2960張海韻股票，再以平均37.5元的股價賣出3609張股票，已實現獲利為1216萬4712元。2005年3月31日股票收盤價為30.8元，2人最後賣超為649張，擬制性獲利為436萬2448元，前後不法獲利共計1652萬7160元。

▼海韻電炒手蘇建邦。（圖／記者黃宥寧攝）

蘇於當年偵查時坦承不諱，卻潛逃出境遭通緝11年，於去年在機場當場遭逮。今年5月3日士林地院首次開庭，他承認犯罪並繳回犯罪所得，他的辯護律師則向法官表示希望能簡判。庭後他接受記者訪問，委婉表示會返台是因為爸爸得帕金森氏症；當初會出國落跑是因為沒有遭限制出境，但經查他應該是在被管制前就已潛逃。

法官認為蘇與魏犯罪所得，合計高達1千6百多萬，犯罪情節不輕，蘇犯後又逃亡海外，本不宜輕縱，姑念蘇最終仍返台接受司法審判，除了認罪外，並繳回犯罪所得，尚有悔意，且他的前妻也替他求情稱「股票都被斷頭，應該有受到教訓」依共同犯證券交易法第171條第1項第1款之高買證券罪，處有期徒刑1年8月、緩刑4年，判決確定日起3個月內，向公庫支付新台幣100萬元。