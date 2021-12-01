高嘉瑜被家暴為何晚求助？婦團：高知名度被害人更擔心事件曝光

▲高嘉瑜遭家暴，引發民眾討論關於親密關係暴力。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林育綾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜驚爆遭到親密關係暴力，讓許多網友驚訝且心疼，但也有人疑惑為何這麼晚才站出來求助。勵馨基金會根據過往服務案例提到，其實不少「高知名度的被害人」擔心事件曝光，會遭受大量具羞辱、不友善的訊息攻擊，而導致求助障礙。強調無論什麼社經背景，每個人都可能遭遇親密關係暴力，呼籲大家放下對於高知名度被害人的既定看法，減少被害人承受的壓力，讓被害人能放心求助。

勵馨基金會長期服務親密關係暴力的被害人，提到比起暴力事件本身，不少高知名度的被害人更擔心事件曝光，會遭受大量具羞辱、不友善的訊息攻擊。由於多數人認為，高知名度被害人擁有更多資源可以拒絕暴力侵害，事實上，「知名度帶來的每一項資源，像是媒體聲量、政治權力與地位往往成為求助的阻礙，一旦隱私事件被攤在陽光下，媒體報導與網路輿論，每一項都是被害人無法控制的風險。」



勵馨表示，「無論什麼樣的社經背景，每一個人都可能遭遇親密關係暴力的發生」，因此呼籲大家「放下對於高知名度被害人的既定看法，減少被害人承受的壓力，讓被害人能放心求助。」同時也呼籲大眾，避免過度刺探事件細節，更不要對當事人品頭論足，尊重當事人的選擇和司法機關的調查。

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另外他們也提到，相對於一般家庭暴力事件，非同居的親密關係暴力是較被忽視的一環，但在2015年家庭暴力防治法修法後，非同居關係的親密暴力事件也可適用家暴法。

勵馨在2020年服務「未同居親密關係暴力被害人」的案量為253件，約占親密關係服務總量的10%。而在服務過程中注意到，非同居關係的親密暴力樣態時常伴隨「跟蹤騷擾」和「言語威脅」，面對關係中的難題，被害人和相對人，同時都需要社工和諮商方面的協助，也呼籲民眾，切勿使用暴力來處理親密關係中的問題。