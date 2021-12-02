抓砂石車違規　里港警今年已開單1432件！超重罰萬元起跳

▲里港警方宣導砂石車不要違規作業 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

近期高雄市政府水利局開始執行「109年度高屏溪斜張橋上下游河段疏濬作業」工程，許多運輸砂石原料的大型重車，未依高雄市政府的工程建議走溪底，而是行駛台22線，行經與高雄比鄰的里港鄉里嶺路，轄區的里港警方已加強取締勤務，今年已開單告發1432件，有效嚇阻違規行為，保障了交通安全。

據悉，警方強力取締措施，今（2）日看不到砂石車行駛，業者並表示，在溪底砂石車專用道未完工前，暫停疏濬作業。

里港警方表示，由於里嶺路並非禁止砂石車行駛路段，警方為防制由高雄端進入屏東的砂石車交通違規，於11月22日起每日6-12時於上述路段執行取締砂石車勤務，每週共計出勤50人次警力，且屏東縣政府警察局交通隊每日13-17時亦支援4人於該勤務地點執行砂石車違規攔檢取締，共同防止重車交通違規。

里港警方統計，今年度迄今共取締告發砂石車違規共1432件，其中超重部分最低罰款1萬元以上，警方將繼續加強取締砂石車超載、滲漏、飛散等違規事項。另外有關砂石車行駛運輸路線規劃，將於縣內砂石車平台會議提報，督促業者提出具體辦法改善。

里港分局長鄭頴聰呼籲大型重車駕駛人，應注意行車速度，切勿超速、超載及違規行駛；機車、轎車應遠離大型車，勿進入其視覺死角，並隨時保持防禦駕駛及行車安全距離，才能遠離交通事故傷害，期望共同強化及改善交通用路環境，防制車禍及傷亡。