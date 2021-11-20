肯德基「絕版點心」贏過麥當勞！鐵粉爆懷念：冷掉也好吃

▲肯德基。（圖／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

知名速食連鎖餐廳「肯德基」在7月時，就將舊版的「香酥脆薯」悄悄改版，相較以往，調味較少。就有網友這幾天突然很懷念舊版脆薯，話題一出引發熱議，底下網友也紛紛留言回應，「現在的很無趣」、「喜歡橘色薯條」、「喜歡舊版的調味」。

有網友在PTT的fastfood板上，以「有人也懷念KFC舊款薯條嗎」為題丟出討論，提到現在新款的薯條總讓他覺得沒什麼太大特色，之前吃膩漢堡王或麥當勞的薯條時，還可以到肯德基換口味，現在三家則大同小異。原PO認為，肯德基舊款的薯條有一種獨特的鹹味，如果哪天這款點心再開賣，他一定會買爆！

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貼文曝光後，不少舊版粉絲也直呼，「以前的超好吃，很夠味」、「喜歡橘色薯條！原味薯條我幹嘛吃肯德基」、「在這邊呼籲肯德基換回舊的」、「新的也不難吃啦，只是還是比較愛舊款的」、「舊的冷掉也好吃」、「懷念以前KFC薯條的口味的話都去IKEA點來吃」、「絕對是以前的比較好吃」、「其實現在這款也不錯吃，但是以前舊款的更好吃，反正都X打麥當勞跟摩斯就對了」。

▲肯德基舊版、新版薯條。（圖／翻攝自Facebook／KFC）

不過，也有些網友比較喜歡新版，「新的才好吃，之前的鹹又難吃」、「橘薯條被換掉也是應該的」、「喜歡現在的，以前的如果不是現炸超難入口」、「喜歡現在的，以前的太重口味」、「新的比較好吃」、「喜歡現在的薯條，舊薯條好鹹」。

根據《三立新聞網》報導，肯德基的薯條在今年7月就已改版，新版的香酥脆薯調味較少，業者表示，舊版薯條雖滿足重口味的顧客，但原味派的顧客較喜歡其他速食店的薯條，因此他們才會改版。