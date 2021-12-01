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檢察官與「非配偶」上摩鐵車內激吻　檢評會決議移送職務法庭

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲檢察官被發現，上班時間沒請假，帶妻子以外的女性到汽車旅館。（圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

前台北地方檢察署檢察官劉彥君，今年閃辭轉任律師，事後傳出政風小組蒐證發現劉在職時，上班時間搭載非配偶的女子到賓館，還在車上親吻，另外查核發現劉申報加班時數不實，經檢察官評鑑委員會評鑑成立，認定劉違失情節重大，有懲戒必要，日前決議移送職務法庭審理。

根據法務部政風小組蒐證資料，2021年2月4日中午，劉彥君開著賓士轎車到北檢上班後不久，即搭乘計程車前往台北市長春路某商務飯店，進去1個多小時離開，隔天，政風人員跟監發現，劉中午開車搭載1名女子進入林森北路薇閣汽車旅館，1個多小時後離開，女子在車上有親吻劉。

此外，劉彥君的相關差勤紀錄，疑似有浮報加班費情形，台北地檢署認為劉違反檢察官應廉潔自持，謹言慎行等規範，移請檢評會逕行評鑑，此時劉已經在4月12日閃電辭去檢察官職務，現以律師身分職業。

據了解，劉彥君答辯指出，車上女子是從國外返台的朋友，當天只是約了碰個面聊一下天，因女子身體不舒服，所以到旅館休息。檢評會認為，劉彥均身為檢察官，不假外出，且是已婚身分，和非配偶的女子在上班時間前往汽車旅館，並在車上有親密舉動，行為不檢，嚴重損害檢察官職位榮譽、尊嚴及職務信任，因此以2度加辦實樹申報不實、1次不假外出，情節重大，有懲戒必要為由，報請法務部移送職務法庭審理。

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