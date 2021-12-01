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快衝高鐵桃園站！「卡娜赫拉禮物列車」限定店開張　4款福袋開賣

▲▼台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物禮物列車開張。（圖／高鐵）

▲台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物禮物列車開張。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司與人氣插畫家卡娜赫拉推出多樣聯名商品，即日起至明年1月2日再高鐵桃園站開立「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物 禮物列車」聯名期間限定店，販售文具組、隨身組、野餐組及口罩組四款限量福袋，本月11日還有「彩繪列車福袋」限時開賣。

高鐵公司表示，「彩繪列車福袋」內含700T彩繪列車模型單輛組，限量200組，每人限購1組，其餘四款福袋均限量500組，購買福袋可獲得聯名明信片一張。

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▲▼台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物禮物列車開張。（圖／高鐵）

▲▼台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物禮物列車開張。（圖／高鐵）

▲▼台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物禮物列車開張。（圖／高鐵）

▲卡娜赫拉的小動物禮物列車即日起開張，限時販售聯名商品。（圖／高鐵）

獨家首賣的12項週邊新品，包括T恤、造型地墊、摺疊旅行袋、晴雨傘、六角鏡、擦手巾、寶特瓶長吊繩、皮革面紙套、噴霧空瓶、飲料提袋、長方及橢圓木托盤，消費滿額可再獲得聯名行李貼或紀念票券，數量有限送完為止。

另外，迎接年底年初的溫馨節慶，高鐵公司特別推出節慶版聯名瓶裝水，只在2021年12月到2022年2月期間限定發售，是防疫期間自備飲水、外出解渴最安心的選擇。節慶版聯名瓶裝水即日起可在聯名期間限定店、高鐵站內7-ELEVEN、紀念商品自販機與列車推車購買，3款不同包裝。

▲▼台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物禮物列車開張。（圖／高鐵）

▲▼台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物禮物列車開張。（圖／高鐵）

▲▼台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物禮物列車開張。（圖／高鐵）

▲台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物禮物現場佈置可愛，相當適合拍照打卡。（圖／高鐵）

為慶祝「禮物列車」聯名期間限定店開幕，12/1(三)11時、12/11(六) 15時及12/18(六)15時，P助與粉紅兔兔將到聯名期間限定店現場與粉絲見面，活動當天於現場消費，就能領取號碼牌，與超萌的P助與粉紅兔兔合影。

在「禮物列車」聯名期間，限定店現場特別打造主題牆，P助列車長與粉紅兔兔站在裝滿禮物的高鐵列車前，旅客都可在現場拍照打卡。

▲▼台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物禮物列車開張。（圖／高鐵）

▲▼台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物禮物列車開張。（圖／高鐵）

▲台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物禮物列車販售四款福袋及其他聯名商品。（圖／高鐵）

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