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元旦搶票預備！雙鐵「加開245班車」　12／2起開放訂票

今年元旦連假共三天，台灣高鐵公司宣布，將於12月30日至1月3日加開138班次列車（南下67班、北上71班），5天共開行875班次列車，12月2日起開放訂票。另台鐵元旦連假期間也加開107班車，同步12月2日起開賣。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵元旦連假期間車票12/2開賣。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

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高鐵公司表示，旅客可透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購元旦疏運期間所需的車票。

疏運期間適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」及「校外教學」等專案則不適用。

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵元旦連假加開107班車。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，台鐵局表示，因應元旦連假疏運需求，將自110年12月30日起至111年1月3日共5天，全線加開各級列車總計107班次，其中包含東部地區110年12月31日至111年1月2日加開樹林－花蓮復興號6班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。台鐵元旦連假車票也自12月2日0時起開放訂票。

台鐵局指出，110年12月30日至111年1月2日加開之4班東線實名制班次，於12月3日0時起開放110年12月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

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