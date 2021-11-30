交往恐怖情人時受訪！高嘉瑜「1句話」洩愛情觀：不一定要結婚

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

受封為「港湖女神」的民進黨立委高嘉瑜，今（30）日傳出遭現任男友施暴，事情曝光後，她並沒有多談或是抱怨男友。不過，翻出高嘉瑜今年4月上網路節目的片段，當時就坦言有男友，算一算時間，男方應該就是恐怖情人林秉樞。但討論到愛情跟婚姻觀時，高嘉瑜卻表示「結婚，我覺得不是愛情的保證」，不禁讓人有所聯想。

高嘉瑜今年4月中現身YouTube頻道「蘭萱Single More」，接受資深媒體人蘭萱的訪問，被問到「雖然有個男朋友，但是妳選擇不結婚，妳的選民不會有意見嗎？」高嘉瑜就說，選民確實很關心她，希望她快結婚、不生小孩不行，她則會笑回「我現在不是擔心嫁不出去，是怕生不出來啦！」

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▲高嘉瑜認為，結婚不是愛情的保證。（圖／翻攝自YouTube／蘭萱Single More）

接著蘭萱提到高嘉瑜的年紀，「所以妳的愛情觀跟妳的婚姻觀，到底是什麼？」高嘉瑜表示「結婚可能對我而言不是那麼重要，但是生小孩可能很重要，但如果我生小孩了，我就會想要結婚」，希望小孩有一個完整的家庭，但如果現在沒有生小孩的話，就不一定要結婚。

「因為結婚，我覺得不是愛情的保證。」高嘉瑜直呼，現在社會上離婚的越來越多，「這種情況下，其實婚姻到底代表什麼？它當然代表一個承諾、責任……等等等，但現代人對這件事情，有沒有這麼重視？我覺得這個是另外一個議題。」