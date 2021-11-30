婚禮太燒錢「想省36萬聘金」　準大嫂怒拿孩子！婆婆錯愕爆哭

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友發文吐露婆媳恩怨，哥哥準備娶準嫂子進門，而婆家不僅包辦婚禮費用，還要拿出36萬聘金，壓力實在不小，於是老媽開口問她「能不能不給聘金。」怎料，已懷孕的女方聽完，氣得跑去醫院墮胎，儘管後來聘金照給，但她始終對此事介懷。

網友在爆料公社APP提到，老哥和準大嫂之前在籌備婚禮，女方家提出「要36萬聘金」，但由於婚禮開銷、餅錢、金飾和服裝都是由男方家支付，這對他們來說已經相當吃力，於是希望能降低金額；然而，女生家卻不肯，直說「買陪嫁嫁妝的，不能不拿，不然在親戚朋友那多沒面子」，讓他們不得不妥協。

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後來，準嫂子懷孕了，原po母親在高興之餘，也決定再談談聘金的事，表示「以後有孩子，這花錢地方也多了，能不能那36萬聘金就不給了？也不要妳娘家買什麼嫁妝，這些錢留著未來養孩子用。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

當時，嫂子聽完並沒有多說什麼，怎料幾天後爆出震撼彈，說是已經到醫院把孩子拿掉了。聞言，男生錯愕又氣憤，但女方則直球回應，「要怪就怪你媽，沒把我家放在眼裡，以為有了孩子就可以用孩子壓我？我非嫁不可？說好給的聘金也想賴掉。」

原po無奈表示，「我媽知道後，哭了好幾天，她的本意也是好的，誰知事情結果竟是這樣，之後我哥還是堅持娶她進門。娶了準嫂子，我們家一毛錢也沒少出，但婚後她對我媽態度很冷漠，我媽其實心裡一直很不舒服。沒什麼話語權的我，只能默默心疼我媽，為我哥嫂的婚事操碎了心，希望嫂子以後能多孝順我媽吧！」

對此，網友們紛紛回應，「勸勸妳嫂子吧，畢竟老人家也不是故意要搞事」、「現代結婚像在兒戲，過去結婚才像終身大事」、「都還能商量的事，二話不說就拿掉也太狠了吧」、「胎兒何其無辜！為了那胎兒心疼」、「聘金跟嫁妝就要結婚的倆人自己出，看要多少自己講好，反正左右都是自己的錢」、「奇怪欸，結婚自己不會出錢喔，36萬拿不出來，還要跟父母拿」、「這種還娶個毛，半夜都要拒絕」。