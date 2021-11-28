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以前打工1小時買不起雞腿飯　他喊物價漲但薪資增2.5倍：100能吃飽

▲彰化鄉間的1家自助餐店雞腿便當70元。（圖／記者唐詠絮攝）

▲許多人愛吃雞腿便當。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣物價漲不停，對此，民進黨籍前桃園市議員王浩宇今天（28日）表示，台灣的物價確實上漲，但是薪資也有所成長，真的不用完全否定進步；在台灣100元可以吃飽一餐，但在南韓可能連個小飯卷都買不起，或是只能買到一塊炸雞。

王浩宇在臉書說，「我還記得我國高中在便利商店打工1小時是63元，那個時候雞腿便當80元，工作一個小時，都買不起一個。現在雞腿便當90、100元，然後基本時薪是160元？大部分的麥當勞套餐漲幅也沒有比薪水增加的速度快，不然現在應該隨便一個超值全餐都250元以上。」

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王浩宇指出，薪水成長2.53倍，雞腿便當有漲到200元嗎？大麥克有200元一個嗎？台灣的物價確實上漲，但是薪資也有所成長，真的不用完全否定進步，別國都是直接倍增上去的。

▼王浩宇說，最近日本物價飛漲，隔兩年價格都已經漲30%以上了，不信開放旅遊後，可以去比較看看。（圖／資料照／記者陳涵茵攝）

▲日本,東京,橫濱,橫濱港,港口,紅磚倉庫。（圖／記者陳涵茵攝）

王浩宇表示，台灣今年實質購買力平價（PPP）將超越6.3萬美金，有機會超越香港、丹麥、荷蘭，也遠遠地甩掉日本、韓國；同樣100元台幣，在台灣可以吃飽一餐，但在南韓可能連個小飯卷都買不起，或是只能買到一塊炸雞。

王浩宇寫道，很多人說，對台灣經濟成長無感，但現實上台灣人薪水能購買的東西，就遠高於日韓民眾；就像麥當勞的漢堡、珍珠奶茶跟小吃，台灣的價格在亞洲都是超便宜，不信你可以出國玩一下。

王浩宇認為，以這樣的高所得來說，台灣物價控制已經實屬難得；最近的日本物價飛漲，隔兩年價格都已經漲30%以上了，不信開放旅遊後，可以去比較看看。

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