全聯先生堵問路人「今天有做好事嗎？」　7成尬回⋯影片曝光了

▲全聯先生堵問路人「請問今天有做什麼好事嗎？」（圖／翻攝YouTube）

記者林育綾／台北報導



全聯投入公益15週年，先前釋出影片「謝謝你做好事」，由全聯先生堵訪路人「你今天有做好事嗎？」沒想到有7成民眾尷尬且老實回答「好像沒有」。而業者表示，只要消費過，全聯就幫忙做好事，15年來從自身盈餘投入公益超過20億元，也呼籲更多人一起加入日常做好事的行列。

全聯先生邱彥翔以「請問你今天有做什麼好事嗎？」為開頭，在門市訪問消費的民眾，約有3成客人大方分享，像是幫忙問路、收好自己的物品、幫別人停車、幫忙買愛心餅乾和糖果、當志工、捐發票等各式各樣的回應。

不過有多達7成民眾都表示「好像沒做好事」，而全聯表示，只要民眾來店消費過，全聯就幫你做好事，15年來從自身盈餘投入公益超過20億元。該影片以「當你好好過生活，也會有人因你過得更好」、「到全聯不只省錢，還能做好事」結尾，成為行善公益的賣場。網友看了影片也紛紛留言「不錯的廣告」、「看到自己耶」、「支持」。

▲全聯自2017年推動「惜食計畫」，一年搶救超過3000萬被浪費的食物。（圖／記者林育綾攝）

另外，全聯自2017年推動「惜食計畫」，一年搶救超過3000萬被浪費的食物，累積至今4年所捐贈物資換算金額已超過1.09億元，幫助人次累計超過722萬人次，若以80元便當計算共提供超過136萬份便當。

全聯福利中心行銷部協理劉鴻徵表示，全聯惜食門市累積至今共有276家門市，並與超過174家有供餐服務的社福機構合作，每月一間門市就幫助約886人，提供鮮肉、調理熟食、麵包或蔬果等惜食，未來希望有更多機構加入拯救食物的行列，讓惜食門市持續開拓，造福資源匱乏的弱勢團體也友善環境。

▼影／全聯公益15年：好人好事調查局

