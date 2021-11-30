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狂甩耳光啪啪啪「79歲老母無助求饒」…女公務員怒吼：給我簽

圖文／CTWANT

家暴案件層出不窮，近日大陸黑龍江佳木斯市一段女兒毆打年邁母親的影片，在網路上瘋傳，引發各界憤怒。對此佳木斯市委宣傳部對外宣傳處工作人員回應，事件正在進一步審理之中，近日將會對外界有一個公開交代。據了解，打人的女兒已被警方依法拘留15天。

根據陸媒《天目新聞》報導，被打的老母親今年79歲，是一間工廠的退休職工，而施暴的正是她的女兒，目前在佳木斯規劃局工作，是一名公務員。從影片中可以看見，女兒把老母親壓在沙發上，大吼「把字簽上」，接著出拳毆打頭部、甩耳光，行為相當兇殘。 

女兒打媽媽。（圖／翻攝自微博／時間視頻）

▲女兒暴打年老媽媽。（圖／翻攝自微博／時間視頻）

老母親的肖姓好友氣憤地說，「她媽媽已經把房子都過戶到她名下了，她還要媽媽把提款卡、存款全部交出來，不從就要打人，這已經不是第一次了，每次施暴都是因為錢。」另名知情人士則表示，女兒會打人是因為母親去買保健食品，但不管怎麼樣，出手打母親的行為就是不對的。

毆打母親的消息傳進同事耳裡，大家都很驚訝，「她平日待人都很客氣，不清楚為什麼會做出這樣的事情。」同事表示，已知警察對她依法居留15天，並罰款1000人民幣（約新台幣4350元），至於是否會進行內部懲處，將進一步調查。

由於影片在網路上引起公憤，佳木斯市委宣傳部對外宣傳處工作人員表示，這個打人者究竟有沒有觸犯相關法律，需要會同有關部門調查後給社會一個統一的回應，近日將會對外界有一個公開交代。

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