花39萬聘金娶嫩妻！她「新婚夜拒洞房」3天後離家蒸發　恐怖黑歷史曝

▲在傳統習俗中，男方要迎娶新娘前，都會給女方一筆聘金。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

在傳統習俗中，男方要迎娶新娘前，都會給女方一筆聘金，原本是為了答謝岳父母對妻子的養育之恩，然而只要一牽扯到錢，凡事都可能變質。大陸一名陳姓男子3年前迎娶一名劉姓女子，付了人民幣9萬元（約新台幣39萬元）聘金，不料妻子婚後拒絕洞房，並藉故吵架，之後更離家出走，讓他懷疑遭騙婚。

《極目新聞》報導，2018年9月，當時26歲的陳登高透過同村友人介紹，認識了小他3歲的劉程程，2人加了微信聊天，男方覺得女孩很不錯，決定進一步發展；雙方家長見過面後，陳男和劉女於同年底領證結婚，陳父隨後將9萬元聘金轉到女方帳戶，小倆口也在1個月後舉行結婚儀式，一共席開50桌宴請賓客。

沒想到，婚禮當天晚上，劉程程以生理期為由拒絕洞房，第2天又開始藉故吵架，婚後才住在婆家3天就離家出走，直到6天後才返家，不料隔天竟再度消失；之後的2、3個月裡，劉女持續出去4、5天、回家住1天的頻率，直到2019年4月2日，她突然回到婆家收拾行李，離開後就再也沒回過男方家。

▲被取下的結婚照。（圖／翻攝自微博）

陳男無奈地說，「彩禮、見面禮、訂婚禮金、婚紗照、喜酒、房子裝修等，總花費有10多萬元。為了婚禮家人花了所有積蓄，沒想到最終是這個結果。」報導指出，早在2013年，劉女就有類似行為，當時她和一名22歲的李姓男子結婚，也是收下聘金、辦完婚禮後，就以各種理由離家出走，最後一去不復返。

對此，劉女全盤否認，指自己曾建議相處一段時間再結婚，是男方太急，後來她選擇妥協，不料嫁到陳家後，2人一直吵架，所以才會跑回娘家，過年期間夫妻倆又為了錢起爭執，甚至大打出手，還驚動警察，一氣之下才離家。警方則表示，目前雙方婚姻仍存續，劉女也沒有再婚、重婚行為，沒有證據顯示她有婚姻詐騙意圖。

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