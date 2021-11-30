　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

花39萬聘金娶嫩妻！她「新婚夜拒洞房」3天後離家蒸發　恐怖黑歷史曝

在傳統習俗中，男方要迎娶新娘前，都會給女方一筆聘金。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲在傳統習俗中，男方要迎娶新娘前，都會給女方一筆聘金。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

在傳統習俗中，男方要迎娶新娘前，都會給女方一筆聘金，原本是為了答謝岳父母對妻子的養育之恩，然而只要一牽扯到錢，凡事都可能變質。大陸一名陳姓男子3年前迎娶一名劉姓女子，付了人民幣9萬元（約新台幣39萬元）聘金，不料妻子婚後拒絕洞房，並藉故吵架，之後更離家出走，讓他懷疑遭騙婚。

《極目新聞》報導，2018年9月，當時26歲的陳登高透過同村友人介紹，認識了小他3歲的劉程程，2人加了微信聊天，男方覺得女孩很不錯，決定進一步發展；雙方家長見過面後，陳男和劉女於同年底領證結婚，陳父隨後將9萬元聘金轉到女方帳戶，小倆口也在1個月後舉行結婚儀式，一共席開50桌宴請賓客。

沒想到，婚禮當天晚上，劉程程以生理期為由拒絕洞房，第2天又開始藉故吵架，婚後才住在婆家3天就離家出走，直到6天後才返家，不料隔天竟再度消失；之後的2、3個月裡，劉女持續出去4、5天、回家住1天的頻率，直到2019年4月2日，她突然回到婆家收拾行李，離開後就再也沒回過男方家。

▲▼ 0

▲被取下的結婚照。（圖／翻攝自微博）

陳男無奈地說，「彩禮、見面禮、訂婚禮金、婚紗照、喜酒、房子裝修等，總花費有10多萬元。為了婚禮家人花了所有積蓄，沒想到最終是這個結果。」報導指出，早在2013年，劉女就有類似行為，當時她和一名22歲的李姓男子結婚，也是收下聘金、辦完婚禮後，就以各種理由離家出走，最後一去不復返。

對此，劉女全盤否認，指自己曾建議相處一段時間再結婚，是男方太急，後來她選擇妥協，不料嫁到陳家後，2人一直吵架，所以才會跑回娘家，過年期間夫妻倆又為了錢起爭執，甚至大打出手，還驚動警察，一氣之下才離家。警方則表示，目前雙方婚姻仍存續，劉女也沒有再婚、重婚行為，沒有證據顯示她有婚姻詐騙意圖。

延伸閱讀
世衛指「Omicron強襲」全球風險非常高　南非吹哨者醫師爆症狀不一樣
駁不倫雪碧生女　郭柏均放話「公開300份證據」：9成機率會再上訴
爆「強硬喇舌林心如」遭封殺…《還珠》爾康近況超狂　51歲勾嫩妹開房

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
快訊／遭男友施暴　高嘉瑜現身警局提告了
獨／不只高嘉瑜！　林秉樞恐嚇前女友被判刑
《爸爸去哪兒》隔4年小泡芙、Jasper重聚了！　網驚：長大
獨／信義區嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉：自己什麼都不是
Omicron全球擴散「檢疫7+7恐成破口」！　指揮中心回應
高嘉瑜遭施暴！知情人爆「3點大反轉」：前男友去靈堂大鬧
快訊／高嘉瑜遭家暴　蔡英文嚴厲發聲了
莫德納CEO一句話　美股期指急殺近630點！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

廣州一大學「315人急送醫」全部隔離中　元兇查到了！

花39萬聘金娶嫩妻！她「新婚夜拒洞房」3天後離家蒸發　恐怖黑歷史曝

約網友一夜放縱！26歲宅男「驗出染愛滋」崩潰大喊：一次就中啊？

舉報警察夫家暴！　美豔人妻拍片揭心碎內幕：說應該把我打死

慘叫聲嚇壞同學！女高中生廁所生子　老師開門目睹恐怖畫面

女公務員狂扇79歲母巴掌！怒吼「把字給我簽上」　影片瘋傳網罵翻

才剛出門　知名經濟學家宋清輝「12歲兒墜17樓」身亡

護士要拔針！住院男突拿刀怒砍2人　下秒敲碎玻璃「4F跳下亡」

Omicron「3種可能來源」恐怖進化成魔王級　傳染力比Delta增37.5%

內蒙古再+21例本土確診！　滿洲里「只進不出」急封城

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

廣州一大學「315人急送醫」全部隔離中　元兇查到了！

花39萬聘金娶嫩妻！她「新婚夜拒洞房」3天後離家蒸發　恐怖黑歷史曝

約網友一夜放縱！26歲宅男「驗出染愛滋」崩潰大喊：一次就中啊？

舉報警察夫家暴！　美豔人妻拍片揭心碎內幕：說應該把我打死

慘叫聲嚇壞同學！女高中生廁所生子　老師開門目睹恐怖畫面

女公務員狂扇79歲母巴掌！怒吼「把字給我簽上」　影片瘋傳網罵翻

才剛出門　知名經濟學家宋清輝「12歲兒墜17樓」身亡

護士要拔針！住院男突拿刀怒砍2人　下秒敲碎玻璃「4F跳下亡」

Omicron「3種可能來源」恐怖進化成魔王級　傳染力比Delta增37.5%

內蒙古再+21例本土確診！　滿洲里「只進不出」急封城

快訊／遭男友施暴滿身傷！高嘉瑜現身警局提告了

榮剛前三季獲利創六年來新高　市況熱絡明年營運看俏

放棄台大讀警大！　鄉民一看「科系」全安靜了：直接勝利

入住飯店一看「每間房門口都放便當」　人妻驚覺不對連夜逃

男子火車上突喊：我要殺人！女乘客「機警1手勢」救了全車人

跨年車潮湧國道！元旦連假15小時免收費　6大交管措施一次看

69外籍生集體洩慾！未成年少女慘淪性奴　遭男大生性侵逾100次

賴慧如買一送一回歸《黃金》　她噴笑：八點檔都一次就中

鄧佳華害到全台外送員：這是我的榮幸！曬良民證「大家要跟我學習」

北市暫緩自購第3劑疫苗「保留預算科目」　國民黨團：做法可接受

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

大陸熱門新聞

9個月炒7管家！富豪怒控竟要幫忙煮飯

知名經濟學家宋清輝「12歲兒墜17樓」身亡

視力模糊3月失明　醫：雙眼健康

科大男看A片忘關門　戴VR打手槍照曝光

女公務員狂扇媽媽巴掌　影片瘋傳

開車隨機性侵　他撞死夫妻「抱走屍體洩慾」

香港發現第3例Omicron　接種2劑莫德納還是中了

Omicron3種可能來源進化成魔王級　傳染力比Delta增37.5%

約網友一夜放縱　26歲宅男染愛滋：一次就中啊？

河南出現不明飛行物體！疑墜地發出強光

內蒙古+21確診　滿洲里急封城

女廁所生子　恐怖畫面嚇壞同學

他怒砍醫護　下秒跳樓身亡

美豔人妻拍片　舉報警察夫家暴

更多熱門

相關新聞

知情人士爆：高嘉瑜新男友非板橋林家人

知情人士爆：高嘉瑜新男友非板橋林家人

立委高嘉瑜被媒體爆料，遭現任男友林秉樞施暴痛打，且還被男友掌握私密影片，搞得高嘉瑜心慌慌；有知情人士向CTWANT透露，林秉樞作風相當大膽，行為舉止就像李奧納多演的《神鬼交鋒》，母喪時還透過立委范雲向總統府要到電子輓聯。

邱澤沒奪影帝落寞「慶功宴不見許瑋甯」

邱澤沒奪影帝落寞「慶功宴不見許瑋甯」

高嘉瑜助理費帳本流出　未爆彈恐讓她官司纏身

高嘉瑜助理費帳本流出　未爆彈恐讓她官司纏身

高嘉瑜鬼祟變裝直擊！　傳前男友亂爆她私事

高嘉瑜鬼祟變裝直擊！　傳前男友亂爆她私事

瞿友寧違規超載！小客車塞滿6人

瞿友寧違規超載！小客車塞滿6人

關鍵字：

周刊王劉程程陳登高

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

快備份！　iPhone出現「4徵兆」恐即將死機

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

工安新人督導　工人酸：你最沒用

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面