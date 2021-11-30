恐怖網友亮刀強逼同居　她機警傳位置訊息向友求救

▲李姓男子追求王姓女子不成，竟強搶手機斷絕她和外界聯繫，並亮刀強逼女子和他交往同居。（圖／示意圖，與本案無關／pexels）



記者林冠吟／高雄報導

李姓男子去年9月透過交友軟體認識一名王姓女子，便開始對王女展開熱烈追求，不料2人因故發生爭執，而李男要求王女和他同居、交往也被拒絕，讓惱羞成怒的李男一氣之下搶走王女的手機，持刀強押王女，使王女被迫滯留在李男家中一晚，所幸王女隔天趁機拿回手機和友人求救才得以脫身。高雄地院審理後，依剝奪他人行動自由罪，判其有期徒刑8月。

李姓男子去年9月初透過交友軟體和王姓女子結識，2人在同年9月6日相約見面，卻因李男不滿王女沒和前男友「斷乾淨」而發生口角，讓王女氣得要李男騎車把她載回家，未料卻被李男拒絕，王女因此決定打電話求援，李男見狀竟將王女的手機搶走，並從機車車廂取出一把短刀，向王女表示「你不是想自殺，你自殺啊」等語，讓王女心生恐懼，被迫答應和李男一起前往海邊散心，最後2人一起返回李男的住處。

豈知才剛進屋，李男就要求王女搬到住處和他交往同居，王女眼見情勢不對，當下果斷拒絕李男的要求並轉身欲逃離，卻被李男強行拉回房間，同時阻止王女將手機奪回和外界求援，隨後拿出屋內的一把長刀對王女怒吼「妳不是要自殺，刀給妳，妳砍啊」，並持長刀敲擊王女的大腿，讓王女心生畏懼，被迫滯留在李男的住處一晚。所幸隔天王女伺機拿回手機，急忙向友人搶救，才得以脫困。

李男應訊時向警方否認有任何剝奪王女自由的行為，強調是王女自願來他家，也是王女自願要和他交往，因此才會要求王女先把男友的事情處理好再說，至於當晚會拒絕將王女再回家，是因為他有喝酒，2人約好隔天再將王女送回家；至於會向王女表示「妳要自殺，妳拿去啊」等語，則是因為兩人在路上有爭執，王女和他要求停路邊要自殺給他看，他才會把刀拿出來，對王女表示「妳要自殺，妳拿去啊」。

但高雄地院審查後卻發現，王女事後打電話向友人求救，不過友人第一時間沒接到電話，王女只好傳訊息向友人表示「我被綁架了」、「他真的太恐怖」、「我不敢接手機」、「他會搶手機」、「我好害怕」，同時傳送位置訊息給友人，待友人表示已報警後，王女再繼續傳訊給友人指出「我盡量不激怒他」、「我很怕他看到警察會瘋」、「我就只是想回家而已」等，不採信李男的證詞。

法官指出，審酌李男為智識成熟之成年人，明知有糾紛應以和平理性方式處理，不得以強迫他人手段來達到目的，卻強搶王女的手機，持刀恐嚇王女來阻止王女離開，直到警方獲報抵達後才讓王女脫困，認為李男手段惡劣，造成王女身心受有極大驚嚇，其犯後還否認犯行，未能體悟自身行為不當，衡量其教育與經濟程度後，依剝奪他人行動自由罪，判處李男有期徒刑8月。