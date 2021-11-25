太信男網友酒醉失身　少女哭訴竟遭譏「失去初夜可能比較激動」

▲16歲少女酒後與男網友初次見面遭性侵，提告卻被對方推稱可能失去「初夜」比較激動。（圖／達志影像）

記者黃哲民／台北報導

北市1名少女前年和朋友暢飲6瓶啤酒與1瓶伏特加到深夜，隻身和許姓男網友碰面又喝酒，醉到無力慘遭對方性侵得逞，少女天亮狼狽翻牆逃回學校宿舍，尋求親人保護提告索賠，許男推稱兩情相悅，少女還配合更換「女上男下」姿勢，台北地院審理認定少女酒醉失身，許男辯詞不可信，判他與父母須連帶賠償60萬元。

許男刑案一審被依乘機性交罪判刑3年6月，上訴二審審理中，他犯下本案時年僅19歲，專校輟學從事油漆行業。前年（2019年）8月間，許男透過交友軟體認識本案當時16歲讀高中的少女，2人聊得來，相約同年9月8日碰面為少女慶生，但少女當天下午，先和2位同學在公園暢飲6瓶啤酒與1瓶伏特加，當晚11時許微醺單獨赴約，到許男辦公室兼住所聊天，又喝了2、3瓶啤酒與1杯調酒。

許男隔天（9日）凌晨0時許，見少女醉茫，仗著蠻力壓制對方性侵得逞，完事後2人都累得睡著，少女天亮被許男叫醒、催她去洗澡，少女覺得很噁心、匆忙盥洗完畢，連濕頭髮都沒吹乾，拿起包包倉皇逃離，狼狽翻牆回學校宿舍顫抖告訴室友「要去警察局」，室友試探「你『被O』嘛了是不是」。

少女一聽，眼淚奪眶而出，哭訴自己力氣小、推不開許男侵犯，少女並立刻打電話給舅媽，邊哭邊求救：「我被網路認識的人性侵！趕快來帶我離開學校！」長輩們立刻陪少女驗傷報案，少女更因身心受創，使原本擅長的體育表現一落千丈。

許男到案辯稱少女跟他合意性交，彼此碰面前透過互傳訊息已有好感，事發當天少女看起來是有點醉，但還能清楚交談，做愛時更配合變換「女上男下」等姿勢，做完後還滑手機，許男更推稱少女可能因為沒聽長輩叮嚀就失去「第一次」，所以情緒比較激動。

法官查出少女的室友本來要作伴赴約，但因學校宿舍有門禁而先回房，仍持續互傳訊息關心少女行蹤，但9日凌晨0時之後，少女就未讀訊息，室友著急連傳「在哪」、「妳在哪」、「他媽我這樣很擔心」，少女也證稱遭許男侵犯時，她一直聽見手機傳來室友貼圖訊息的聲響。

法官指雙方事前聯繫內容僅為日常問候、未達曖昧情愫程度，據此認定少女酒醉乏力遭許男侵犯，並因而出現失眠、與異性互動障礙等後遺症，判許男應賠少女60萬元，且許男父母須負擔法定代理人對未成年子女的連帶賠償責任，可上訴。