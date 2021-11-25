　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太信男網友酒醉失身　少女哭訴竟遭譏「失去初夜可能比較激動」

▲　▼性侵、強姦示意圖。（圖／達志影像）

▲16歲少女酒後與男網友初次見面遭性侵，提告卻被對方推稱可能失去「初夜」比較激動。（圖／達志影像）

記者黃哲民／台北報導

北市1名少女前年和朋友暢飲6瓶啤酒與1瓶伏特加到深夜，隻身和許姓男網友碰面又喝酒，醉到無力慘遭對方性侵得逞，少女天亮狼狽翻牆逃回學校宿舍，尋求親人保護提告索賠，許男推稱兩情相悅，少女還配合更換「女上男下」姿勢，台北地院審理認定少女酒醉失身，許男辯詞不可信，判他與父母須連帶賠償60萬元。

許男刑案一審被依乘機性交罪判刑3年6月，上訴二審審理中，他犯下本案時年僅19歲，專校輟學從事油漆行業。前年（2019年）8月間，許男透過交友軟體認識本案當時16歲讀高中的少女，2人聊得來，相約同年9月8日碰面為少女慶生，但少女當天下午，先和2位同學在公園暢飲6瓶啤酒與1瓶伏特加，當晚11時許微醺單獨赴約，到許男辦公室兼住所聊天，又喝了2、3瓶啤酒與1杯調酒。

許男隔天（9日）凌晨0時許，見少女醉茫，仗著蠻力壓制對方性侵得逞，完事後2人都累得睡著，少女天亮被許男叫醒、催她去洗澡，少女覺得很噁心、匆忙盥洗完畢，連濕頭髮都沒吹乾，拿起包包倉皇逃離，狼狽翻牆回學校宿舍顫抖告訴室友「要去警察局」，室友試探「你『被O』嘛了是不是」。

少女一聽，眼淚奪眶而出，哭訴自己力氣小、推不開許男侵犯，少女並立刻打電話給舅媽，邊哭邊求救：「我被網路認識的人性侵！趕快來帶我離開學校！」長輩們立刻陪少女驗傷報案，少女更因身心受創，使原本擅長的體育表現一落千丈。

許男到案辯稱少女跟他合意性交，彼此碰面前透過互傳訊息已有好感，事發當天少女看起來是有點醉，但還能清楚交談，做愛時更配合變換「女上男下」等姿勢，做完後還滑手機，許男更推稱少女可能因為沒聽長輩叮嚀就失去「第一次」，所以情緒比較激動。

法官查出少女的室友本來要作伴赴約，但因學校宿舍有門禁而先回房，仍持續互傳訊息關心少女行蹤，但9日凌晨0時之後，少女就未讀訊息，室友著急連傳「在哪」、「妳在哪」、「他媽我這樣很擔心」，少女也證稱遭許男侵犯時，她一直聽見手機傳來室友貼圖訊息的聲響。

法官指雙方事前聯繫內容僅為日常問候、未達曖昧情愫程度，據此認定少女酒醉乏力遭許男侵犯，並因而出現失眠、與異性互動障礙等後遺症，判許男應賠少女60萬元，且許男父母須負擔法定代理人對未成年子女的連帶賠償責任，可上訴。

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
「洪秀柱」躺床素顏舊照被翻出！打趴一堆女明星　網傻：挺住了
家人「偷記密碼」解鎖看男友LINE對話　她抓包怒了
快訊／草東沒有派對突宣布「取消小巨蛋演唱會」！
太愛挖耳屎　她耳朵竟長出「大蘑菇」
娘家出錢買房　婆婆開口同住「大姑4口也搬來」！媳婦媽反擊了
鄧佳華要當外送員　連千毅列3點：必失敗！但能做2種工作

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新店命案查扣兇槍送刑事局覆驗　做彈道比對釐清是否涉案

太信男網友酒醉失身　少女哭訴竟遭譏「失去初夜可能比較激動」

獨／遭挖眼女俐落短髮現身診間　眼科醫：視力未受損睡眠仍不安穩

國民黨又吞敗！法院認證中投欣裕台是附隨組織　賣樓須吐還7.8億

遭挖眼女店員回診了！選在感恩節這天　醫笑回：最該感謝她

通訊行老闆40秒內遭開9槍！　失控男辯「只是想給教訓」判7年

「身上太多錢父母會下地獄」　住持拒還孝女2311萬挨告結果曝

潤寅詐貸472億又有案外案　合庫雙連分行經理遭搜索約談

高雄城中城大火新懲處再拔官　觀光局副局長降調變主秘

台中火車站遭竊小偷火速落網　因為口袋鼓鼓藏了旅客這樣東西

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

用「釣竿綁棒球」輕輕轉動就拉回　聰明爸創懶人撿球法！陪玩超省時

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

Sandy吃老公醋「封殺他」：跟我搶飯碗！　逛街被認出...狂播吳宗憲的歌崩潰：還我清靜！

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

忘了是木頭椅？狗勾饋桃超用力　跳水式躺下「耳朵都在晃」媽笑翻

新店命案查扣兇槍送刑事局覆驗　做彈道比對釐清是否涉案

太信男網友酒醉失身　少女哭訴竟遭譏「失去初夜可能比較激動」

獨／遭挖眼女俐落短髮現身診間　眼科醫：視力未受損睡眠仍不安穩

國民黨又吞敗！法院認證中投欣裕台是附隨組織　賣樓須吐還7.8億

遭挖眼女店員回診了！選在感恩節這天　醫笑回：最該感謝她

通訊行老闆40秒內遭開9槍！　失控男辯「只是想給教訓」判7年

「身上太多錢父母會下地獄」　住持拒還孝女2311萬挨告結果曝

潤寅詐貸472億又有案外案　合庫雙連分行經理遭搜索約談

高雄城中城大火新懲處再拔官　觀光局副局長降調變主秘

台中火車站遭竊小偷火速落網　因為口袋鼓鼓藏了旅客這樣東西

王仁甫戰力太強「被3女星爭搶」　他快hold不住...豆花妹：多角戀！

隱形眼鏡大廠金可、寶島科　明雙雙停牌！

強冷氣團來襲！這天恐創入冬「新低溫紀錄」　周末降雨熱區曝光

柯震東《金錢男孩》票房刷破百萬！與林哲熹抓住機會「撒狗糧」

田馥甄爆意外受傷了！　Ella嘴滑曝好友傷勢：她爬山爬壞掉了

幸福指數大調查　台南市六都滿意度奪冠

歐力士洋砲9上致勝轟當英雄　養樂多隊拋彩帶再等等

T1職籃開幕戰票房開紅盤　台啤英熊主場預售已達7成

「國民黨不惜台灣賠上2.43兆！」　民進黨：證實反萊豬衝擊台美

楊銘威客串老師慘被惡整　一進教室淋成落湯雞：這是災難片吧

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

社會熱門新聞

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

女嬰瀕死救回　母不耐開庭喊：不要她了

台東大學生騎車看日出！19歲女大生自撞亡

20歲警大生「空運大麻」寄到家！下場慘曝

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

命理師評「小鬼猝死」　怒告56鄉民

即／高雄女爬山險遭性侵！他騎車尾隨亮刀勒脖襲胸　

賓士男酒駕撞進超商　大夜班店員慘斷腿

快訊／澎湖女護理師輕生　勇消功搶命

八里天道盟阿八仔遭槍殺　警逮「貓董」追藏鏡人

未即時擲出火藥！士官「2手指被炸斷」

當兵前「小女友KTV獻初夜」！他完事一句關心G了

即／三峽騎士自撞電線桿！倒臥血泊慘死

更多熱門

相關新聞

命理師評「小鬼」死因　56網狂噓全挨告

命理師評「小鬼」死因　56網狂噓全挨告

藝人小鬼(黃鴻升)去年猝逝後，命理師江柏樂開直播分析提到，「小鬼爸媽額頭泛青」、「跟祖先可能有關」，一番言論在論壇ptt八卦版上引起熱議，多名網友批評江是「神棍」、「狗嘴」，江一怒控告56名網友涉嫌公然侮辱，台北地檢署25日以其中3人沒有指名對象、並非發文者等理由處分不起訴。

13歲妹淪150人洩慾工具　性虐細節曝

13歲妹淪150人洩慾工具　性虐細節曝

鄰居為噪音互告索賠　法官都判敗訴

鄰居為噪音互告索賠　法官都判敗訴

獨／女童遭性侵魂飛魄散　關公助抓元神

獨／女童遭性侵魂飛魄散　關公助抓元神

15歲遭性侵⋯養父原答應「會當自己孩子」

15歲遭性侵⋯養父原答應「會當自己孩子」

關鍵字：

性侵失身網友乘機性交精神慰撫初夜

讀者迴響

熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

惹不起「天生易怒」星座Top 3

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

7-11最新發票中獎名單出爐

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

何孟遠消失3個月「暴瘦近照曝光」！

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面