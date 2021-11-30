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炫富男不擇手段！羽絨衣塞進褲頭　只為露出名牌皮帶

▲▼大陸一名男子將厚重的羽絨衣紮進褲頭，只為露出他的名牌皮帶。（圖／翻攝自Youtube／star星視頻）

▲大陸一名男子將厚重的羽絨衣紮進褲頭，只為露出他的名牌皮帶。（圖／翻攝自Youtube／star星視頻）

實習記者黃靜芸／綜合報導

現今有些人會愛慕虛榮，為了「炫富」而買名牌。大陸近期網路一段爆紅影片可以看到地鐵上一名男子，為了露出他的名牌皮帶，竟將厚重的羽絨外套紮進褲子裡，因行為過於怪異，吸引許多乘客的眼光，甚至有人拿起手機偷拍他，成功的達到他「炫富」的目的。

這段影片被大陸網友瘋狂轉貼，一名網友近期在「貼吧」論壇上傳聊天紀錄截圖，圖中內容為一名男子與自己友人分享，自己花了「好幾千元」買了一條名牌皮帶，卻被友人打臉，冬天都「包緊緊」的，誰看得見這皮帶。

友人無心的一句話，卻對這名男子影響極深，他衝動之下，用自己的行為證明，即使在冬天也不影響他利用皮帶來「炫富」。網友隨後上傳這段影片，可以看到1名男子站在地鐵車廂中，單手插口袋，另一隻手滑著手機，看似正常但仔細一看就可以發現，他穿搭特別。一般人抗寒穿著羽絨外套，褲子的皮帶是會被遮住的，他卻為彰顯名牌皮帶，將厚重的羽絨外套紮進褲子，還時不時的拉褲頭，像是在提醒其它人他的「財富地位」。

這種奇怪的行為成功吸引乘客的眼光，可以看到坐在一旁的老年男子一臉錯愕地盯著他看，甚至有人假裝打盹，實則偷拍，想記錄下他眼前奇葩的一幕。

這一影片在網路上討論聲也很高，網友紛紛留言，「這種表現雖然奇葩，卻也不少見，各種炫富的行為和這個小夥子的作法，本質上是一樣的行為」、「原來羨慕塞毛衣還顯腰細的，沒想到還有塞羽絨衣顯腰細的」、「挺酷啊，每個人價值觀不同，自己喜歡甚麼買甚麼」，甚至有人幽默回覆，「幸好他內褲不名貴」。此外，也有眼尖的網友注意到，他身上的這條皮帶，就是名牌「Salvatore Ferragamo」，一條價值就要約3000多元人民幣（約新台幣1萬3058元）。

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