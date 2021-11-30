高嘉瑜遭施暴！鄧佳華力挺「我會保護妳」　網友氣憤：蹭屁呀！

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜11月中旬遭男友林秉樞施暴，臉部、喉嚨等處都有瘀青，且據傳男方還以兩人私密影片要脅；消息傳出後，高透過臉書感謝大家關心，諸多政治人物不分黨派留言相挺。不僅如此，該篇文章也吸引網紅鄧佳華留言表示「我會保護妳」，但卻反被許多網友砲轟。

週刊報導，高嘉瑜11日11日與林秉樞外宿約會，但當晚林發現高與前男友仍經常互傳訊息，醋勁大發而痛毆、拖行高嘉瑜，導致她右臉、頭部與四肢多處瘀青；不僅如此，林秉樞還扣住高嘉瑜手機，並將資料備份、控制她的行動，甚至以手中握有兩人私密影片要脅。

消息傳出後，震驚政壇。高嘉瑜30日透過臉書表示，「首先要感謝大家、各位好友及媒體朋友的關心，對不起，讓大家擔心了。相關的資料，嘉瑜還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明，嘉瑜也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者，再次感謝大家的關心。」

諸多政治人物不分黨派留言相挺，民進黨立委賴品妤表示，「加油 好好休息。」社民黨北市議員苗博雅也力挺道「加油，支持妳！」國民黨籍台中市長盧秀燕則說，「嚴厲譴責暴力，家暴更不能原諒，高委員是優秀的政治工作者，性別不該讓她成為倚強凌弱的對象，看到妳勇敢走出來令人相當不捨，希望社會上有同樣遭遇的民眾，也能夠勇敢地保護自己。」

在逾2400則留言中，鄧佳華一句「我會保護妳」引來許多網友砲轟，有人說，「甘你啥事」、「這什麼鬼」、「你能閉嘴嗎」、「走開啦你」、「蹭屁呀！門牙整理好，再出來啦！」、「沒事蹭什麼流量啦！」。