第三劑莫德納擬打半劑！專家：前面打mRNA「就繼續打一樣的」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨公布第三劑新冠疫苗預計在明年初開打，民眾也相當關心到底要如何選擇？對此，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，專家意見是開放大家選擇，針對mRNA疫苗基本上如果打什麼，就繼續接種一樣的，如果是AZ腺病毒疫苗，以後要打什麼都可以。

▲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心宣佈，建議已完成2劑COVID-19疫苗接種「65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者（即COVID-19疫苗公費接種對象第九類）」等六大族群應於第二劑接種6個月後，追加接種第三劑。而其他滿18歲以上民眾可以評估自身感染風險以及接種意願，經醫師評估後接種第三劑，提升保護力。

針對第三劑選擇，李秉穎今指出，不同疫苗嚴重不良反應不太一樣，腺病毒有血栓問題，BNT在年輕族群有心肌炎問題，專家意見是開放大家選擇，基本上打什麼疫苗，就繼續接種一樣的疫苗為標準，如果是腺病毒疫苗，以後要打什麼疫苗都可以，而高端也是自由選擇，前兩劑打高端的人，如果有意願持續打高端也保留選擇權利。

指揮官陳時中今上午也直言，在施打第三劑方面，會盡量讓大家明白然後做選擇，AZ要混打mRNA可以，但是mRAN之間混打不贊成，也不贊成mRNA和AZ混打，也就是說第一、二劑接種莫德納者，第三劑也只能選莫德納，第一、二劑接種BNT，第三劑也是選擇BNT。

而在莫德納施打半劑方面，莊人祥說，要看他們最後給的次世代型疫苗，到底是半劑還是全劑，但基礎劑目前國外是打半劑。