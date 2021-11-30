第16輪109.7萬人後天開打　AZ、莫德納預約率不高？莊人祥說原因

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第16期疫苗平台提供AZ、BNT、莫德納三種疫苗含混打在內的第二劑，指揮中心今日公布預約結果，符合資格約240萬人，共有109萬人完成預約，當中僅有BNT疫苗預約率破5成，AZ和莫德納預約人數低。發言人莊人祥說明，AZ與莫德納第二劑接種比例已經超過8成，本來符合資格人數就較少，現也已開放免上平台直接去院所預約等管道讓民眾打疫苗。

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▲第16期預約平臺混打。（圖／指揮中心提供）

第16輪提供「BNT疫苗與莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上」，以及「AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上」對象包含混打在內的第二劑接種，也就是說，包含BNT、莫德納、AZ疫苗三大疫苗，11/29開放分流預約，BNT上午10點先行開放，下午2點開始AZ、莫德納也開放預約，今天中午預約截止，後天（12/2）開打。

根據指揮中心統計至昨日下午5點，BNT符合資格人數178.3萬人，有96.7萬人完成預約，預約率約54%，AZ符合資格人數有45.6萬人，有9.6萬人預約，預約率21％，莫德納符合資格人數19.5萬人，3.3萬人完成預約，預約率僅17%。

第16期預約情況，莊人祥說明，莫德納第二劑接種已經達到93%，AZ第二劑接種比例也有84%，本來合乎施打的人數就比較少，而後序也會持續開放民眾不用上1922平台，可以於任何時間到衛生局指定合約醫療院所直接預約接種等方案。

符合資格對象：

11月25日中午12時前已意願登記(含混打)民眾，且符合下列任一條件：

(一)BNT第二劑：11月4日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(二)莫德納第二劑：11月4日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(三)AZ第二劑：10月7日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/12/2(含)前出生]。

(四)已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT疫苗或莫德納疫苗：10月7日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/12/2(含)前出生]。

【補充說明】

11/29 10:00-11/30 12:00 第16期BNT預約狀況 (11/30 12:00已截止)

符合預約資格：1,783,353 人

已完成預約人數：967,939人

11/29 14:00-11/30 12:00 第16期AZ預約狀況 (11/30 12:00已截止)

符合預約資格：456,834 人

已完成預約人數：96,339人

11/29 14:00-11/30 12:00 第16期Moderna預約狀況 (11/30 12:00已截止)

符合預約資格：195,918 人

已完成預約人數：33,398人