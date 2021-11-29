逼慘宜軒！看不下去「鄧佳華示愛→放棄」　蔡詩萍3點轟：夠了

▲鄧佳華經常公開示愛香草姐姐。（圖／翻攝自IG／（左）vanillalaaa_、（右）dengjiahua0604）

網搜小組／鄺郁庭報導

「香草姐姐（宜軒）」因遭鄧佳華多次公開指名示愛，不堪其擾封鎖後，甚至改掉粉絲團名稱。而鄧佳華27日開了一段23分鐘直播，直呼「再見了，宜軒，我該忘記妳了」，期間還頻頻拿衛生紙擦拭雙眼。整件事的發展，讓媒體人蔡詩萍看不下去，提出3點開轟鄧佳華，「夠了，這不叫示愛，這叫騷擾！」

蔡詩萍28日在臉書發文，說他一開始並不在乎鄧佳華到底是誰，「說真的，在這麼多元化的年代，像我這樣的老傢伙，真的可以不必在乎。管他是誰呢？」只要闖得好、闖得妙，那都是人家的事，「但看起來，被稱為『網紅』的鄧佳華，確實很紅，紅到我在網路新聞上，這幾天不斷看到他的名字。」

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但其中一件事，讓他看不下去，「據說，他『苦戀』一位『香草姐姐』，長達一年，不斷公開示愛，而且，還放話要去她工作的場所找她，最終，逼得這位年輕女孩，改了臉書、IG等名稱」，他則是看到鄧佳華哭著公開說要放棄時，不禁超傻眼「他要放棄了？！」

▲蔡詩萍直批，鄧佳華的行為，已經等同是在霸凌香草姐姐。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

蔡詩萍解釋，他會同時用上問號和驚嘆號，是因為「這整件事，就這樣了了嗎？還會有下一個女孩，要承受這樣的『騷擾』嗎？」忍不住直喊夠了，「他，鄧佳華，知道自己造成對方一年多來怎樣的痛苦，與不堪嗎？他只顧自己哭泣，他有感受到對方被他騷擾，長期以來內心的淌血與哭泣嗎？」

「我是看不下去，才決定發這篇文章的。這裡面，牽涉到幾個很關鍵的，公民社會，法治社會的基本價值。」蔡詩萍點出3點，首先是「誰說，『網紅』就有『騷擾他人的護身符』？」認為騷擾就是騷擾，就算網紅為了點閱率或因為「好玩」，不斷進行「公眾、公開的示愛」，但當對方不願意時就該停止，「不懂停止，就是無知，就是霸凌，就是騷擾！」

再來，蔡詩萍表示「窈窕淑女，君子好逑」沒有錯，但示了愛、對方沒興趣，就要懂得收手，不懂進退之道，還把肉麻當有趣，「這種『網紅文化』，是一點也不好笑的！」他希望網紅界正視這種「公開霸凌傾慕對象」的劣質文化。

第三點，他指出網紅現象確實改變了整體社會的面貌，迫使大眾媒體也會追網紅新聞，「然而，過去大眾媒介最自豪的專業，是所謂的『守門人角色』」，但這件事鬧了那麼久，他卻沒看到有守門人跳出來阻止，「這何嘗不也是大眾媒介的自我矮化嗎？」

最後，蔡詩萍隔空喊話，「夠了，我要提醒鄧佳華，你可以繼續當你的網紅，但請不要再對任何一位你喜歡的女性，做這種『長期的』『單向的』『不管對方想法的』示愛了」，不僅一點都不浪漫，而且除了噁心就還是噁心。