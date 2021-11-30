遭爆痛毆高嘉瑜！林秉樞提「喪母之痛」3點回應了：並無價值可言

▲高嘉瑜男友林秉樞。（圖／翻攝關鍵評論網）

記者曾筠淇／綜合報導

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜傳出被男友家暴，不過高嘉瑜24日仍現身林秉樞母親的告別式。事件曝光後，林秉樞昨晚就有在臉書上列3點回應，表示因為剛逢母喪，所以無力回應不屬實的言論，且他不是公眾人物，所以懇請尊重市井小民的隱私。不過，林秉樞目前臉書已經關版。

林秉樞回應如下：

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1.本人剛逢母喪，告別式結束尚未滿一週；然卻於告別式期間遇有從不認識之男子擾亂告別式進行，顯然悖於人情義理事。本人遭逢家庭變故，實無力就顯不屬實之言論予以回應，祈請各界體諒。

2.明星級人物私領域事，一般民眾當然會好奇。週刊報導若有任何關涉公眾人物者，相信必能反覆查證，而不會以特定人士無根據之爆料即要求被影射者回覆。僅盼週刊衡量、衡平人事物權重，別為特定人仇恨、嫉妒心態所利用。

3.本人並非公眾人物，週刊之報導亦無涉公共利益，並無價值可言，懇請尊重並維護市井小民之隱私。

▲高嘉瑜。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

回顧整起事件，根據《鏡週刊》報導，高嘉瑜11月中旬與男友林秉樞入住新北市板橋馥都飯店，因手機中有前男友的訊息，遭對方施暴痛毆、鎖喉、拖行，右臉、頭部、手腳等多處都有外傷。

起初高嘉瑜僅強調這些是私領域的感情，不願多談；但週刊29日再次查證時，高嘉瑜則坦言，「這件事我是受害人」，受的傷很嚴重，不過有些資料還在整理中，近日會統一對外說明。

▲高嘉瑜傳出被男友家暴。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

雖然高嘉瑜遭男友暴力對待，且持有驗傷紀錄，但至今卻未與對方撕破臉，據報導指出，關鍵就在於林秉樞握有兩人的親密影片，所以高嘉瑜才遲遲不敢分手。

至於24日為何會參與林秉樞母親告別式？高嘉瑜表示，兩人交往半年多，也見過林的母親，除了臥病時多次探望，雙方互動也不錯，因此對方過世後，基於晚輩對長輩的尊重，她才會火葬場送林母最後一程。