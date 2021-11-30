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高嘉瑜被家暴！遭新男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

▲▼【獨家】【高嘉瑜遭家暴】遭新男友痛毆、控制行動　高嘉瑜慘遇恐怖情人。（圖／鏡週刊報導）

▲高嘉瑜29日現身立法院財委會等候質詢時，脖子上的瘀傷（紅圈處）還清晰可見。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友家暴。本刊接獲爆料，指高11月中旬與男友林秉樞入住新北市板橋馥都飯店，林發現高手機內與前男友密集互傳訊息，竟醋勁大發，抓狂對高施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷。

離譜的是，林施暴後還扣住高的手機，並將資料全部備份，甚至控制她的行動，直到2天後才放人，高離開飯店後隔天才前往台大醫院驗傷。高被男友暴力相向，且持有驗傷紀錄，但至今仍未與林撕破臉，關鍵就在林握有2人親密影片，林男所為恐已觸犯多條法律。

▲▼【獨家】【高嘉瑜遭家暴】遭新男友痛毆、控制行動　高嘉瑜慘遇恐怖情人。（圖／鏡週刊報導）

▲高嘉瑜遭暴打、拖行後，不只臉部，手腳也有多處外傷，右手虎口傷口（紅圈處）已過半個多月，還有結痂。

▲▼【獨家】【高嘉瑜遭家暴】遭新男友痛毆、控制行動　高嘉瑜慘遇恐怖情人。（圖／鏡週刊報導）

▲高嘉瑜未曝光的男友林秉樞（圖），現在政大攻讀博士，卻經常對外自稱是在國安會工作。（翻攝臉書）

本刊調查，這起嚴重家暴發生在11月11日晚間，當晚民進黨在內湖舉行公投說明會，府院黨大咖雲集，高嘉瑜也以選區立委身分到場助講、獻唱，晚會結束後她卻幾乎消失，神隱近六天，平常密集更新行程見聞的臉書，也沒有新動態，直到17日下午才現身年代電視台，參加《新聞面對面》錄影。

▲▼【獨家】【高嘉瑜遭家暴】遭新男友痛毆、控制行動　高嘉瑜慘遇恐怖情人。（圖／鏡週刊報導）

▲節目錄製口罩解禁，高嘉瑜（右2）是全場唯一戴口罩的來賓，十分突兀。（翻攝《新聞面對面》）

高嘉瑜被打後神隱多日，6天後才現身政論節目《新聞面對面》錄影，卻戴超大口罩遮住臉。（翻攝《新聞面對面》）
當時節目錄製的口罩禁令已解除，高嘉瑜卻全程戴著超大紫色口罩，與其他來賓相較，顯得突兀。知情人士說，高之所以戴口罩錄影，是因為她被打得全身是傷，就算隔了6天才出現在電視台，仍可看到傷痕；這起嚴重的傷害事件，起因於11日公投說明會結束後，高與男友前往板橋馥都飯店投宿，沒想到林秉樞發現高與前男友密集互傳LINE訊息，竟醋勁大發，先是把高的東西全丟到房間外走廊，接著失控抓狂痛毆高，導致高的右眼眶整個瘀青，手腳也有多處外傷，脖子更留下深深的血痕。

▲▼【獨家】【高嘉瑜遭家暴】遭新男友痛毆、控制行動　高嘉瑜慘遇恐怖情人。（圖／鏡週刊報導）

▲高嘉瑜被家暴、控制行動2天，直到11月14日下午，才前往台大醫院急診部驗傷。

▲▼【獨家】【高嘉瑜遭家暴】遭新男友痛毆、控制行動　高嘉瑜慘遇恐怖情人。（圖／鏡週刊報導）

▲高嘉瑜與男友林秉樞11月11日晚間入住新北市板橋區馥都飯店，當晚被暴打，還被控制行動直到13日才脫身。

高嘉瑜與男友林秉樞11月11日晚間入住新北市板橋區馥都飯店，當晚被暴打，還被控制行動直到13日才脫身。
「高嘉瑜萬萬沒有想到，外表斯文的男友，卻隱藏著恐怖情人的性格，她身上的傷不只是被連續甩耳光留下，還有被往死裡打的重傷，加上拘禁控制她的行動自由，都應該被舉發。」「悲慘的是，她被打成這樣，怕爸媽知道，也不敢回基隆，只能跟少數知心好友訴苦。」知情人士向本刊說。

得知整起事件後，本刊記者根據爆料內容及掌握的家暴紀錄向高嘉瑜查證，高第一時間顯得相當驚訝，僅強調這些都是私領域的感情，不願多談。男友林秉樞則否認向她施暴，本刊29日再度致電高嘉瑜查證，這次她不再保持沉默，向本刊強調：「這件事我是受害人。」僅強調會在近日統一對外說明。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113

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