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花3萬請管家「什麼都不會」！富豪9個月趕跑7個：我還要煮飯給她吃

▲大陸一名富豪控訴，花了7000元人民幣請管家卻發現對方什麼都不會，甚至還要煮飯給她吃。（圖／翻攝自小強在線）

▲大陸一名富豪控訴，花了7000元人民幣請管家卻發現什麼都不會，甚至還要煮飯給對方吃。（圖／翻攝自小強在線，下同）

記者閔文昱／綜合報導

家中如果空間較大，有些人會請管家來幫忙打理家務事，但若遇到不稱職的管家，生活恐怕會增加更多煩惱。中國杭州一名男子住在2000多平方呎、樓高3層的房子中，為了能減輕處理家務的負擔，他找了管家幫忙打理，但沒想到僅短短9個月，他一連辭退了7名管家，原因是這些管家「素質太差」，有些甚至不會做家事，還要他來幫忙煮飯給管家吃，令他相當傻眼。

綜合陸媒報導，這名張姓男子在今年2月到「天鵝到家家政公司」，以7000元人民幣（約新台幣3萬元）的薪資聘請了一名管家，而這名管家在面試時還聲稱自己「什麼都懂」，不料等到正式上工時，張男才發現管家根本什麼都不會，在家從沒煮過飯，甚至連電鍋、洗衣機都不會用，因此最後將這名管家辭退。

▲大陸一名富豪控訴，花了7000元人民幣請管家卻發現對方什麼都不會，甚至還要煮飯給她吃。（圖／翻攝自小強在線）

張男隨後又要求該公司再派遣其他管家，但接下來幾個也都不合他的心意，一連換了幾個之後，9個月內已經辭退7名管家，張男表示，他的要求並不高，只是一些很基本的打掃環境跟做飯，但這些管家的表現卻差得離譜，質疑公司根本沒為他們進行培訓。

張男透露，最近一個管家來做3天就不做了，上一個大概做了一個多月，但衛生打掃有問題，質量很差，再上一個是不會開煤氣，「一個月都是我們做飯給她吃，她說她在家裡也都是老公做飯給她吃。」

▲大陸一名富豪控訴，花了7000元人民幣請管家卻發現對方什麼都不會，甚至還要煮飯給她吃。（圖／翻攝自小強在線）

對此，一名曾在張男家工作的管家則指控，在張男家工作十分辛苦，連一台洗衣機都沒有，衣服都需要手洗，而之前只是等張男女兒中午起床後再打掃房間，想不到她下午去打掃後，卻被以「不盡責」為由遭到辭退，怒批張男「只要不想用，就找各種理由不用你。」

天鵝到家家政公司的公關部回應，根據幾名管家的說法，張家的工作量相對較多，有些人表示要從早上6點做到晚上8點，每天要用布來擦地面等。公司強調，保母工作前都有經過考核，會再為張男提出的問題進行調查，目前雙方已經達成協議，退還部分的服務費。

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