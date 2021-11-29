中南部地下電台「被中國收買」？　NCC提2點回應了

▲國家通訊傳播委員會（NCC）。（示意圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，中南部很多地下電台都被中國收買，一直在攻擊執政黨和四大公投案，「有沒有違反『反滲透法』，我覺得當局應該有所作為」。對此，目前已經沒有非法廣播電台（地下電台），也強調「中國資金」依法完全不能投資媒體。

矢板明夫29日在臉書表示，前幾天有朋友給訊息告訴他，現在中南部很多地下電台都被中國收買，一直在攻擊執政黨和四大公投案，透過計程車司機等各種管道，口耳相傳反美豬、珍愛藻礁等議題，造成有很大影響，也因此讓他想起當初九合一選舉時的類似經驗。

▲矢板明夫29日表示，有朋友給訊息告訴他，中南部很多地下電台都被中國收買。（圖／翻攝自臉書）

他說，2018年9月九合一選舉之前，他從東京出差到台灣南部進行採訪，乘坐了好幾輛計程車，發現多位駕駛都在批評蔡英文和陳其邁，用一些捕風捉影的事情指控2人賣台、貪污及任人唯親等，他打聽後才知到，司機們的消息來源，大多是地下電台。

他認為，這一次的公投事件，他沒有時間親自到南部採訪，但根據他的經驗，「我朋友說的應該是事實，台灣民主化20多年了，地下電台依然大量存在，突顯了台灣有關部門有法不依、執法不嚴的現實」、「這些地下電台是否應該取締，他們的行為有沒有違反『反滲透法』，我覺得有關當局應該有所作為」。

根據中央社報導，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，第一，地下電台自立法取締後，2013年3月起已全面停播，聽眾收聽的應該均是合法電台，目前已經沒有地下電台了，第二，針對合法業者播放的節目，他們不會進行內容審查，但強調業者應遵守兩岸人民關係條例，中國資金不能投資廣電媒體。

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