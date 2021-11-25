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NCC承諾積極推動有線電視頻道區塊化　陳耀祥：明年6月前提出方案

▲▼▲NCC主委陳耀祥。（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC主委陳耀祥承諾明年6月前提出有線電視頻道區塊化可行方案。（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC主委陳耀祥25日表示，將會積極推動有線電視頻道區塊化，並在明年6月前提出可行方案，包括討論分為5-10個區塊等，他強調，有線電視頻道涉及太複雜，且變動很快，頻道區塊化的問題以法規行政命令方式做規範比較可行。

立法院交通委員會25日審議立委陳歐珀、許智傑、邱志偉等人提案《有線廣播電視法》第29修修正，修正條文內重點包括：

系統經營者應依頻道類型區分為五至十個區塊，同類型頻道置於同一區塊播送。

系統經營者依第一項規定申請頻道之規劃及其類型之變更時，其許可辦法由中央主管機關定之。 但關於頻道位置之規劃及變更，除違反「同類型頻道置於同一區塊播送」原則者外，中央主管機關不得拒絕許可。

陳歐珀表示，目前有線電視頻道上下架機制僵化，剝奪觀眾選擇權利，一年半來多次要求NCC加速解決頻道區塊化的問題都沒有處理，NCC可提出解決問題的對案來討論，但無法接受NCC的不做為，所以主動提出修法，要求NCC面對問題。面對立委這次主動提出修法內容，NCC並無相對修法版本，且反對立委所提的修法內容。

立委鄭天財認為，NCC應好好討論條文如何修比較好，不是直接說不宜修正。

立委林俊憲強調，聽起來NCC似乎不贊成有線電視頻道區塊化，這個問題講了好幾年，不是今天才講，這麼多年NCC都沒想過配套辦法？他指出，如果NCC認為頻道區塊化不好、不想動，也要對外做政策說明，不是一直拖延不處理。

▲▼大豐有線電視董事長張銘志專訪。（圖／記者季相儒攝）
▲有線電視頻道眾多，頻道呈現區塊化的議題受到關注。（示意圖／資料照片）

NCC反對立委版的修法內容主要原因是認為，目前有線電視產業結構已形成由少數代理商掌握頻道授權、上架及位置異動的決定權。為保障消費者權益及收視習慣，系統經營者頻道之規劃及其類型變更，應由中央主管機關綜合考量市場競爭、消費者權益、頻道內容之多様性及其他公共利益等因素來決定。若限縮主管機關就個案之裁量空間，削弱不具整合關係之頻道商或系統經营的之競爭力，恐導致市場力量失衡，無法有效匡正現行所謂「萬年頻道表」之問題。

陳耀祥表示，有線電視頻道區塊化的問題NCC會積極處理，預計年底先提出初步方案，在明年(111年)6月之前，與各方討論出共識提出可行方法。


 

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